Данните на Meta за четвъртото тримесечие надминаха всички очаквания. Приходите достигнаха рекордни стойности, акциите скочиха. Но когато анализаторката Лора Мартин слушаше конферентния разговор на Марк Зукърбърг след обявяването на резултатите, тя чу нещо безпокоящо.

Зукърбърг се похвали със средно увеличение на ефективността на софтуерните инженери с 30% благодарение на новите AI инструменти за програмиране. При някои power users продуктивността скочила дори с 80%.

"Ако като инженер постигаш само 20-30% повече продуктивност, ще загубиш работата си", интерпретира пред Sherwood News Мартин посланието на главния изпълнителен директор.

Технологичните гиганти в центъра на AI бума никога не са били по-печеливши, влиятелни и високо оценени. Но за всичко, което не е свързано с изкуствения интелект, Уолстрийт очаква все по-стегнати бюджети в компании като Meta, Microsoft, Alphabet и Oracle, пише онлайн изданието.

Причината е проста: масивните разходи за AI центрове за данни. Morgan Stanley прогнозира, че тази група компании ще отчете шокиращи 680 милиарда долара амортизационни разходи през следващите четири години. И това без да се брои Amazon, един от най-големите инвеститори в капиталови активи.

От OpEx към CapEx

Как ще запазят компаниите рентабилността си с тези нарастващи разходи? Чрез намаляване на оперативните разходи - по-малко служители, по-висока продуктивност, по-малко инвестиции в проекти извън AI.

Промените вече започнаха. Преди малко повече от две седмици Amazon обяви 16 000 нови съкращения, след вече обявените 14 000 през октомври. Meta съкрати около 1500 служители от дивизията Reality Labs.

"Компаниите заменят оперативните разходи с капиталови. Отместват се от проекти с по-ниска възвръщаемост към AI ", обяснява Брайън Пиц, анализатор в BMO Capital.

Преди AI бума технологичните компании се гордееха с бизнес моделите си с ниска нужда от капиталови инвестиции. Разходната структура се състоеше главно от служители, интелектуална собственост и изчислителна мощ, което водеше до високи печалби и натрупване на пари за изкупуване на акции.

"Около две десетилетия те говореха колко са ефективни и как не се нуждаят от дълг. Всичко това се промени за последните 18 месеца", казва Тод Кастаньо от Morgan Stanley.

Чиповете не питат за бонус

Един от най-големите разходи за тези компании винаги са били служителите, главно под формата на компенсации в акции.

"Наемаха много хора и тези хора консумираха огромни компенсации в акции. Сега не наемат хора със същата интензивност. Предпочитат да купуват повече видеокарти. И знаете ли какво? Тези видеокарти не се нуждаят от компенсации в акции ", отбелязва анализаторът на полупроводници във Bank of America Вивек Аря.

С други думи, потенциалната възвръщаемост за технологичните гиганти в AI ерата може да е по-голяма от очакваното, тъй като компаниите продължават да заменят хора с мощна AI технология.

Самите компании подкрепят тази история. По време на последните им отчети изпълнителите подчертаха как очакват нарастващата продуктивност да помогне за компенсиране на амортизационните разходи.

Alphabet обяви, че приблизително 50% от кода в компанията вече се пише от AI агенти и след това само се преглежда от програмисти. Ден по-късно Amazon подчерта плановете за разширяване на 1 милион роботи, които вече работят в дистрибуционните центрове.

Microsoft използва фразата "печалби от ефективност" пет пъти по време на конферентния разговор - рекордно много.

Секторът се променя

Засега Уолстрийт изглежда вярва в това. Но реалността е ироничната ситуация, пред която са изправени технологичните работници по време на най-големия технологичен бум в съвременността.

При предишни мании - dot-com бумът от края на 90-те или разрастването на частно финансираните unicorns през 2010-те - технологичните компании бяха топ дестинации за образовани служители, търсещи приятна, високоплатена работа с опции върху акции.

Но в тези епизоди технологиите разтърсваха утвърдени нетехнологични индустрии. Този път най-значителните подобрения в продуктивността от AI изглежда са насочени към самите технологични работници.

Проучване на Goldman Sachs от януари установи, че докато въздействието на AI върху цялостния пазар на труда остава ограничено, проблемите са видими в специфични професии - "и особено в технологичния сектор".

Продуктивността, дефинирана като продажби на служител, нарасна рязко между 2023 и 2025 г. - с 22% в Amazon, 29% в Alphabet и Microsoft и 48% в Meta.

Но може ли скокът в продуктивността да компенсира огромните амортизационни разходи? Тод Кастаньо от Morgan Stanley е скептичен: "Според мен това е все едно да очакваш безплатен обяд. А те обикновено не съществуват".