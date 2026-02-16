Ръстът на цените на жилищата във Великобритания се задържа през февруари, като цените на някои имоти дори тръгват леко надолу. Това става след най-силното увеличение от повече от десетилетие през предходния месец, според данни на Rightmove, цитирани от местните медии.

Макар че перспективите за търсенето остават добри, тъй като достъпността продължава да се подобрява, пазарът показва признаци на охлаждане, пише ShareCast.

Средната цена на новообявен дом за продажба през февруари е 368 019 паунда, което е спад с 2,8% спрямо януари. Скокът от предходния месец е най-голямото увеличение за януари и най-силното месечно покачване от юни 2015 г. насам. Причината за това беше във ръзстановеното доверие на купувачите, след притесненията, причинени от новия бюджет.

Големият избор на жилища за продажба и стабилизиращата се активност на купувачите обаче влияят върху цените този месец. Въпреки това, основните имоти, които се търсят, все още отбелязват най-силното си начало на годината от 2020 г. насам.

"Все още има много жилища за продажба, а активността на купувачите не е толкова силна, колкото по това време миналата година, когато много купувачи бързаха да закупят имот преди увеличението на гербовия данък в Англия", коментира експертът по недвижими имоти на Rightmove Колин Бабкок.

"През февруари продавачите предприемат по-предпазлив подход и не повишават стойността на жилищата в момент, когато конкуренцията е висока и пазарът все още е много чувствителен към цените."