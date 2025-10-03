Средната цена на жилищата във Великобритания през септември е 271 995 паунда, в сравнение с 271 079 паунда през август тази година. Това показва, че цените на имотите отново се повишават и то с повече от очакваното, пише Yahoo Finance.

Ръстът идва въпреки опасенията относно достъпността, тъй като лихвите по ипотечните кредити се повишиха през последните седмици. Средната цена на жилище се е повишила с 0,5% на месечна база, според последния индекс на цените на имотите на Nationwide, публикуван тази седмица. Това е повече от консенсусната прогноза за месечно увеличение от 0,2%, според Capital Economics.

На годишна база ръстът на цените е 2,2%. Средната цена на жилищен имот на Острова сега е 271 995 паунда, в сравнение с 271 079 паунда през август.

"Броят на одобрените ипотеки за покупка на жилище се колебаеше около 65 000 броя на месец, близо до средното ниво преди пандемията, въпреки по-високите лихвени проценти. И въпреки продължаващата несигурност в световната икономика, основните условия за потенциалните купувачи на жилища в Обединеното кралство остават благоприятни.

Безработицата е ниска, доходите се увеличават със здравословни темпове, балансите на домакинствата са силни и разходите по заеми вероятно ще се забавят още малко, ако банковата лихва бъде понижена през следващите тримесечия, както ние и повечето други анализатори очакваме", коментира Робърт Гарднър, главен икономист на Nationwide.

Ако се запази по-широкото икономическо възстановяване, активността на пазара на жилища вероятно ще се засили постепенно през следващите тримесечия, коментират брокери на недвижими имоти.