Великобритания преминава през значителна финансова реформа, която ще окаже пряко въздействие върху хиляди българи, работили или живеещи на Острова.

Финансовият министър Рейчъл Рийвс представи амбициозен бюджет с данъчни увеличения на стойност 26,1 милиарда паунда, насочени към възстановяване на публичните финанси след 14 години консервативно управление.

Радикални промени в пенсионната система

Най-сериозното потенциално въздействие върху българската общност идва от фундаменталните промени в достъпа до британската държавна пенсия. От април 2026 година лицата, живеещи в чужбина след края на британския си трудов стаж, ще се сблъскат с три основни ограничения.

Първо, минималният срок за работа или живеене във Великобритания, необходим за получаване на пенсия, се увеличава от три на десет години. Това автоматично изключва хиляди българи, които са работили на Острова за по-кратки периоди.

Второ, отпада възможността за доброволни второкласни осигурителни вноски - евтината опция, която досега струваше около 182 паунда годишно. Вместо това живеещите в чужбина ще имат достъп само до по-скъпите третокласни вноски, които от следващата година ще струват около 910 паунда годишно - почти петкратно увеличение.

Трето, Рийвс заяви категорично, че британските данъкоплатци "не трябва да финансират пенсии на хора, живеещи в чужбина, които може никога да не са плащали данъци в страната". Тази философия отразява нарастващото обществено недоволство във Великобритания относно натоварването на системите за здравеопазване, образование и социални услуги от чужденци.

Кой е засегнат?

Промените са особено чувствителни за няколко групи българи. Това са хора, които са се завърнали в България, но продължават да се осигуряват доброволно във Великобритания с надежда за бъдеща пенсия.

Също така сезонни работници и млади професионалисти, които са работили на Острова под десет години, вече няма да могат да изградят пенсионни права.

Важно е да се отбележи, че вече получаващите пенсия или текущо плащащите вноски по стария режим ще запазят съществуващите си условия. Промените важат само за нови кандидати от април 2026 година.

Широки данъчни увеличения

Паралелно с пенсионните реформи, британското правителство въвежда редица данъчни мерки, които повишават общата данъчна тежест до рекордните 38,3% от БВП до 2030-2031 година.

Чрез замразяване на данъчните прагове, близо 780 000 души ще започнат да плащат базова ставка на подоходния данък за първи път, докато още 920 000 ще попаднат в по-високата данъчна категория. Тази "мълчалива" данъчна тежест засяга предимно средната класа. Това ще удари и работещите българи.

Чуждестранните студенти също ще почувстват промените - новата допълнителна годишна такса от 925 паунда цели да намали броя на международните студенти и да насочи повече ресурси към местното население. Дълги години Великобритания беше сред масово избираните дестинации за българските младежи, но след Брекзит Белгия и Нидерландия я изместиха.

От 2028 година се въвежда и така наречен "данък върху имения" - допълнителна такса от 2500 паунда годишно за имоти над 2 милиона паунда и 7500 паунда за тези над 5 милиона. Очаква се мярката да донесе над 400 милиона паунда до 2031 година, макар че ще засегне под 1% от жилищата, посочва "Нова телевизия".

Политическа криза и икономически съмнения

Бюджетът се представя на фона на политическа нестабилност. Премиерът Киър Стармър се бори с ниски рейтинги, а вътре в Лейбъристката партия нарастват спекулациите за бъдещо лидерско предизвикателство, пише "Ал Джазира" в свой обзорен материал.

Ситуацията се усложни допълнително от безпрецедентна грешка - икономическите прогнози преждевременно поради грешка бяха публикувани онлайн, което опозицията определи като "скандално" и потенциално престъпно действие.

Консервативната лидерка Кеми Бейденок обвини министъра, че прави Великобритания "посмешище".

Макар прогнозата за икономически растеж през 2025 година да е повишена от 1% на 1,5%, средносрочните очаквания са понижени - 2026 година пада от 1,9% на 1,4%, а 2027 от 1,8% на 1,5%. Това отразява по-ниски очаквания за растеж на производителността.