Българска фондова борса стартира 2026 г. със силен инвеститорски интерес. Основният индекс SOFIX стартира с двуцифрен ръст от над 14% още в първите 4 търговски дни след присъединяването на страната към еврозоната. Той нарасна от 1156,43 до 1323,06 пункта, с паралелно рязко увеличение и на оборота от почти 184% ,обявиха от БФБ.
Месец януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2.6 пъти спрямо 2025 г., като първият пълен месец в новата валутна среда донесе оживление на пазара. Броят сделки нарасна до 16 442 или 2.8 пъти увеличение на годишна база.
Източник: БФБ
Бързата преоценка на водещи публични компании ускори интереса на инвеститорите и доведе до поредица от силни търговски дни през първата половина на месеца. След средата на месеца активността се нормализира, запазвайки ниво над средното от началото на 2025 г.
SOFIX с двуцифрен ръст след първата седмица на търговия в евро
Почти троен ръст на оборота отчитат от БФБ
Новите инвеститори през януари се увеличиха с 30%, спрямо същия период от миналата година. Над 90% са местни физически лица. Чуждестранните инвеститори също сигнализират интерес, с 64% ръст на новите участници. Местните инвеститори, основно индивидуални, реализират около 80% от оборота.
"Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси - технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около еврозоната. Истинската задача пред нас е да превърнем този първоначален импулс в устойчива тенденция", коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.
Пазарното представяне също привлече внимание. SOFIX нарасна с почти 19% и се нареди сред най-добре представящите се индекси в света за месеца. Ръстът беше подкрепен от компании, водени основно от банковия, технологичния и холдинговия сектор - сегменти, чувствителни към намаления валутен риск и подобрените финансови условия.
Сравнението с Хърватия показва, че ефектът от въвеждането на еврото се развива постепенно. Докато в Хърватска активността се засилва по- осезаемо едва след първата година, България стартира с по-силен начален импулс.