Средният срок на плащане по фактури у нас обикновено е над 30 дни, като 25% от тях не се плащат навреме. Това показват резултатите от изследването Allianz Trade Collection Complexity Score and Rating, което обхваща 52 държави от целия свят.

Този резултат носи на България "високо" ниво на сложност на събирането на вземания - 40 точки по скала от 0 до 100.

"Една четвърт от фактурите не се плащат навреме, а длъжниците преговарят за издължаване в срок от 60 до 90 дни, като вече има чести опити той да се удължи и на 180 дни", посочват от Allianz Trade.

Най-проблематични по отношение на вземанията са сектори като строителство, транспорт, агробизнес, текстил, горива и храни и засягат най-тежко малки и средни фирми.

От Allianz Trade отбелязват, че по-голямата част от забавените плащания в крайна сметка стават факт. Силно препоръчителна първа стъпка за бизнесите е извънсъдебното събиране, защото когато се стигне до дело, "макар да няма съществени отклонения от практиките в други държави от ЕС, процедурите са бавни, разходите са значителни, а самото изпълнение на съдебни решения може да бъде проблематично".

Най-неефективен механизъм е обявяването на несъстоятелност, защото производствата често приключват без никакви постъпления за кредиторите и особено за необезпечените, посочват от Allianz Trade.

Как е по света?

Данните от изследването показват, че фалитите на глобално ниво продължават да растат за пета поредна година - с 6% ръст за 2025 г. и очаквани 3% за тази година.

Българските компании срещат затруднения даже със събирането на вземания от партньори в Нидерландия, която е сред най-коректните страни в класацията. Най-големи рискове от просрочие сред традиционните дестинации на българския износ има при работата с компании от Китай, Индия, САЩ и Чехия. От Allianz Trade подчертават, че е нужно повишено внимание и при сделки с италиански и турски фирми.

Най-безпроблемно се събират вземанията от германски компании.

Абсолютни "шампиони" по некоректност са в Саудитска Арабия, Мексико и ОАЕ.