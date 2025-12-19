Китайският собственик на TikTok, компанията ByteDance, е подписала обвързващи споразумения с американски и глобални инвеститори за продажбата на по-голямата част от бизнеса си в Америка, съобщи собственикът на платформата пред служителите си, предава BBC.

Половината от съвместното предприятие ще бъде собственост на група инвеститори, сред които Oracle, Silver Lake и инвестиционната фирма MGX от Обединените арабски емирства, според меморандум, изпратен от главния изпълнителен директор Шу Зи Чу.

Сделката, която трябва да приключи на 22 януари догодина, ще сложи край на дългогодишните усилия на Вашингтон да принуди ByteDance да продаде американските си операции поради опасения за националната сигурност.

Източник: iStock

Това е в съответствие и със сделка, обявена през септември, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп забави прилагането на закон, който би забранил приложението, освен ако то не бъде продадено.

Чу е написал в писмо до служителите си отвъд океана, че е "доволен да сподели страхотни новини" и е казал, че са подписани споразумения с Oracle, Silver Lake Management и MGX, съобщава Bloomberg. Мениджърът е добавил, че "има още работа за вършене" преди сделката да стане факт.

Китайските регулатори все още не са заявили дали ще одобрят транзакцията.

След финализирането на почти сигурната сделка, съвместното предприятие в САЩ ще функционира като независим субект, който ще контролира защитата на данните, модерирането на съдържанието и сигурността на алгоритмите в страната.

Новото американско предприятие трябва ще бъде управлявано от нов седемчленен съвет на директорите, мнозинство от американци. След излизането на новината акциите на Oracle скочиха с близо 6%.

Съгласно споразумението 50% от инвеститорите в TikTok US ще бъдат нови, като Oracle, Silver Lake и MGX, инвестиционна компания със седалище в Абу Даби, ще получат по 15% собственост; 30,1% ще бъдат държани от филиали на определени съществуващи инвеститори на ByteDance; а 19,9% ще бъдат запазени от ByteDance.

Условията, посочени в меморандума на главния изпълнителен директор, изглежда оставят отворена вратата за ByteDance да запази потенциален надзор върху ключови части на американския TikTok, приложение, използвано от половината страна.

Сделката предизвика критики от демократа в Сената Рон Уайдън от Орегон, който заяви, че тя няма да направи "нищо, за да защити поверителността на американските потребители". Според него идобщо не е ясно, че поверителността на американците ще отиде "в по-сигурни ръце".

Съгласно условията, алгоритъмът за препоръки на TikTok ще бъде преобучен върху данни от американски потребители, за да се гарантира, че емисиите са свободни от външна манипулация.

От TikTok твърдят, че повече от седем милиона малки предприятия предлагат на пазара своите продукти и услуги в платформата в САЩ.