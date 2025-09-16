Рамково споразумение за продажбата на американския бизнес на социалната мрежа TikTok е било постигнато между САЩ и Китай обявиха по отделно късно снощи високопоставени представители на двете страни, които преговаряха в Мадрид.

За момента конкретните параметри са неясни, също както и кой всъщност ще стане американски (съ)собственик на изключително популярната сред младите потребители видеоплатформа. Знае се обаче, че "благословията" ще дойде лично от Доналд Тръмп и Си Дзинпин, които в петък ще проведат разговор по темата.

Това, че съдбата на TikTok, със 170 млн. потребители само в САЩ, се решава на политическо равнище, всъщност не е изненада. Социалната мрежа се превърна в много ефективна платформа за агитация и оформяне на общественото мнение още преди няколко години. Именно това доведе и до сериозни разследвания на алгоритмите, с които потребителите са "бомбардирани" със съдържание.

Така в края на президентския мандат на Джо Байдън се стигна да решение за забрана или продажба на американския бизнес на TikTok - процес, започнал още при първия мандат на Доналд Тръмп. Републиканецът обаче промени значително отношението си към платформата по време на своята кампания. Причината - социалната мрежа се оказа много полезна в битката му за завръщане в Белия дом.

Така Тръмп на няколко пъти удължи срока за намиране на купувач, като последно това беше до 17 септември.

От думите на финансовия министър Скот Бесънт пред журналисти в Мадрид се разбира, че нови отсрочки може и да няма: "Концентрирали сме се върху TikTok и правим нужното, за да има сделка, която е честна за китайската страна и зачита притесненията на САЩ по отношение на националната сигурност - това е сделката, която постигнахме".

"Двете страни проведоха непринуден и задълбочен разговор и постигнаха консенсус за базовата рамка, чрез която ще се разрешат релевантните въпроси, засягащи TikTok чрез сътрудничество. Бяха обсъдени още намаляването на препятствията пред инвестициите и поощряването на търговското и икономическо сътрудничество", заяви и китайският представител Ли Ченган, цитиран от South China Morning Post.

По думите на зам.-директора на Централната комисия по въпросите на киберпространството Уанг Джингтао сделката ще включва прехвърляне на потребителски данни и защита на съдържанието, но и лицензиране на алгоритъма - "вълшебната съставка" на TikTok.

Именно това е показателно и за това кой ще е вероятният купувач на мажоритарния дял от американския бизнес на TikTok. Според CNN борещият се за титлата "Най-богат човек в света" съосновател на Oracle Лари Елисън има най-големи шансове. Причините са в няколко посоки - той е много близък с Доналд Тръмп, решението му за съхранение на данни вече работи с TikTok, а освен това може да осигури няколкото десетки милиарда долара, колкото се предполага, че ще са нужни за затварянето на сделката.

Така или иначе, последната дума е на двамата президенти. Разговорът им със сигурност ще хвърли повече светлина върху една от най-мащабните промени в собствеността в новата история на интернет.