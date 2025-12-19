Взаимната търговия със стоки и услуги между Русия и Беларус за 2025 г. достига 60 милиарда долара. Това се посочва в проекта на реч на беларуския президент Александър Лукашенко за 7-то Всебеларуско народно събрание, извадки от която реч цитира предварително държавната информационна агенция на страната БелТА.

По думите на Лукашенко, отношенията с Русия и Китай остават абсолютен приоритет за Беларус и "тук не може да има компромис". "Руската федерация е основният съюзник и партньор на Беларус. Нейният пазар представлява две трети от нашия износ. Ние също така закупуваме приблизително същия обем.

Взаимната търговия със стоки и услуги през 2025 г. достига значителните 60 милиарда долара. Тези обеми трябва да бъдат увеличени, но чрез индустриално сътрудничество и съвместни предприятия. Нашата цел е да изведем такива предприятия на пълен капацитет и да увеличим максимално използването на материали и компоненти от съюзния пазар", се отбелязва в проекта на речта на беларуския лидер.

Освен това, "сътрудничеството в транспорта и логистиката достигна ново ниво - активно развиваме претоварването на беларуски товари през руски пристанища. Тази година обемът им ще достигне 16 милиона тона, като така напълно възстановяваме нивата отпреди санкциите. Между нашите страни не трябва да има административни пречки и бюрократични недоразумения", цитира информационна агенция БелТА проекта за реч на Лукашенко.

По думите на беларуския лидер, Китай е вторият по големина търговски партньор на Беларус след Русия и един от лидерите по обем на преките инвестиции в икономиката на страната. През последното десетилетие беларуският износ за Китай е нараснал три пъти, а общата търговия "вече е двойно по-голяма от търговията с целия Европейски съюз".