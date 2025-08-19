Беларуското правителство е подготвило проект на решение за финансовото оздравяване на холдинга "Амкодор" - един от най-големите машиностроителни холдинги в Беларус, широко представен на руския пазар. Управляващото дружество на холдинга стана държавна собственост, заяви беларуският президент Александър Лукашенко по време на правителствено заседание.

"Тъй като предишните собственици на холдинга честно признаха, че вече не могат да осигурят връщането на кредитите, бяхме принудени да вземем управляващото дружество като държавна собственост", каза Лукашенко, цитиран от държавната белариска агенция БелТА.

А новият директор на "Амкодор", назначен от Лукашенко, коменитра, че "има няколко причини компанията да се озове в тастоящата трудна ситуация. Когато започна санкционен натиск върху Беларус, това беше първата компания, включена в санкционните списъци. Холдингът беше принуден да стартира мащабни инвестиционни проекти (и съответно да вземе кредити), за да смекчи проблемите".

Холдингът "Амкодор" е един от най-големите производители на пътностроителна, комунална, снегопочистваща, горска, селскостопанска и друга специална техника не само в Беларус, но и в поствъветското пространство. Структурата на холдинга включва 26 предприятия, включително 17 завода, в които работят общо около 7 хиляди души.

Произвеждат се общо около 80 модела машини и техни модификации. Произведените машини се използват в повече от 30 страни. Всяка година предприятията на холдинга произвеждат 5000 единици специална техника. Търговската мрежа на холдинга включва 8 дъщерни дружества и над 50 търговски фирми в различни страни. Основният пазар за продажби на продуктите на компанията е Руската федерация.