Оман ще отпусне на Беларус голям парцел за изграждането на туристически клъстер, заяви беларуския президент Александър Лукашенко.

"Отпускат ни в Оман земя, за да можем да създадем там наш собствен огромен туристически клъстер - за да могат хората да летят не само до Турция и Емирствата", цитира президента беларуската агенция БелТА.

Лукашенко обясни, че Оман с радост посреща беларусите. "Пристанища, предприятия - моля, приемете ги, произвеждайте минерални торове там и ги продавайте. Толкова много възможности се отварят!", поясни беларуският президент. По думите му, разположената на Арабския полуостров страна с население около 4,5 млн. човека, е готова да реализира мащабни проекти, включително изграждането на целулозно-хартиен завод.

Миналата седмица султанът на Оман, Хайтам бин Тарек Ал Саид, направи първото си официално посещение в Беларус. Двете страни подписаха меморандум за сътрудничество за изграждането на целулозно-хартиен завод. Очаква се общата инвестиция в проекта да бъде приблизително 1,4 милиарда долара. Планираният капацитет е 800 000 тона продукт годишно. Освен това бяха подписани "пътна карта" за развитие на сътрудничеството и междуправителствено споразумение за международни автомобилни превози.