Цената на златото достига рекордни нива, като според пазарни експерти Китай е един от основните невидими играчи зад този неспирен скок. Благородният метал поскъпна с над 40% през 2025 г., достигайки $4380 за унция през октомври — абсолютен рекорд.

Растежът се дължи на нарастващия апетит на централните банки да укрепят резервите си с активи, които се считат за безопасни. Въпреки че това е глобална тенденция, редица анализатори особено силно сочат към Пекин: азиатският гигант изглежда придобива много по-големи обеми злато, отколкото публично декларира, и това допълнително търсене действа като един от определящите фактори в най-голямото покачване на златото от десетилетия, пише испанският в. El Pais в свой материал.

Независимите доклади рисуват съвсем различна картина от тази на официалните изявления на Народната банка на Китай. Разминаванията в цифрите, коментирани и от съветници в различни международни инвестиционни банки, подхранват широко разпространените подозрения, че значителна част от китайските покупки остават необявени.

Това вероятно е част от стратегия за защита срещу геополитически рискове и намаляване на зависимостта от долара и американските активи във време на нарастваща международна фрагментация.

Покачването на цените отчасти е заслепяващо отражение на един турбулентен и несигурен свят. Натрупването на злато "е начин да имаш сигурност, за да защитиш валутата си", обяснява пред испанското издание Майкъл Хейг, глобален ръководител на изследванията на суровините в Société Générale от Лондон.

Хейг поставя началото на китайската стратегия някъде след инвазията в Украйна от Русия, един от водещите световни производители на злато. Западът реши да замрази чуждестранните й активи (включително злато) като наказание, и много правителства взеха това под внимание.

"Страни, които не биха искали да видят такива мерки, предприети срещу тях, започнаха да се тревожат и искат да върнат златото си там, където са", посочва той. Връщането на власт на Доналд Тръмп ускори процеса.

"Появи се желание за отдалечаване от американските активи, защото те също могат да бъдат конфискувани", обяснява той.

Според китайската централна банка има 12 последователни месеца покупки на злато и към края на октомври официалните му запаси възлизат на 2304 тона, което е еквивалентно на 8% от валутните му резерви. Азиатският гигант е шестият по големина притежател на злато в света, според Световния съвет по златото.

Брус Икемизу, директор на Японската асоциация на пазара за благородни метали, обаче е сред анализаторите, които оценяват, че "общите резерви на PBOC са повече от двойно по-големи; те са около 5000 тона". Тази цифра би катапултирала Китай на второ място и значително би намалила разликата с САЩ, които държаха 8133 тона към края на третото тримесечие.

Разминаването между официалните цифри и реалните потоци се отразява и в оценките на Société Générale. Въз основа на контраста между вноса на кюлчета, вътрешното производство и официалните резерви, френската банка предполага, че Пекин може да е добавил до 250 тона злато в хазната си тази година, въпреки че е съобщил само за 25.

Анализът на банката, базиран на износа на злато от Обединеното кралство — един от най-надеждните индикатори за физическото движение на златни кюлчета — показва, че Китай е добавил над 1080 тона злато към резервите си от средата на 2022 г. насам.

Това не е станало чрез еднократни покупки, а чрез постоянно и устойчиво натрупване. Според техните изчисления Пекин придобива средно по 33 тона месечно през периодите на активност — темп умерен достатъчно, за да не дестабилизира пазара.

"Поразително е, че Китай, въпреки рекордно високите цени, продължава да съобщава за покупките си", подчертава Ейдриън Аш, директор изследвания в лондонската платформа BullionVault. За него да се знае точното количество, което купуват централните банки, е "в крайна сметка невъзможно", освен ако не го разкрият сами.

Покачването на цените се подхранва и от традиционния интерес на инвеститорите към намирането на безопасно убежище по време на нестабилни времена. Китай, най-големият световен производител на злато, обявил неотдавна откриването на находище със запаси от над 1400 тона — най-голямото от 1949 г.

"Живеем в многополюсен свят", обобщава Икемизу. Докато САЩ някога бяха доминиращата военна и икономическа сила, много правителства вече са изоставили техния модел. Доларът остава най-силната валута, но се търсят други безопасни убежища. "На какво ще се доверите?", пита Икемизу. "Единствената валута, на която могат да се доверят сега, е златото."

Анализаторите настояват, че не става въпрос за балон. Хейг прогнозира, че златото все още ще пробие бариерата от $5000 в дългосрочен устойчив ръст. Той вярва, че централните банки, с Китай начело, ще избягват да купуват наведнъж, за да не прегреят пазара.