Футболен клуб "Барселона" се оказа в центъра на спор след сключването на тригодишно партньорство с почти неизвестния крипто стартъп Zero-Knowledge Proof (ZKP), регистриран в Самоа - ход, който според критици разкрива колко остро клубът се нуждае от нови приходи, съобщава Financial Times. Договорът прави ZKP "официален блокчейн партньор" на клуба, въпреки че компанията почти няма публична история, а профилът ѝ в социалната мрежа X (бивша Twitter) е стартирал с едва няколко десетки последователи.

Стартъпът носи името на криптографска технология, позволяваща потвърждение на дадена информация без разкриване на лични данни. ZKP вече проведе първи търг на 200 млн. от своя едноименен токен. Въпреки уверенията за "прозрачност", сайтът на компанията предоставя оскъдни данни за ръководството, структурата на собственост или за източника на твърдяното финансиране от 100 млн. долара. Условията за ползване се подчиняват на законодателството на Самоа, а фирмата твърди, че е "децентрализиран проект" без физическа база.

Автори и анализатори, цитирани от Financial Times, определят липсата на информация като "дълбоко тревожна" и сравняват сделката с някои от най-спорните спонсорства между футболни клубове и криптокомпании. Опасенията са, че фенове на Барселона могат да бъдат насърчени да купуват токени, които лесно могат да се обезценят. Към съмненията се добавя и фактът, че в канала на ZKP в Telegram се появи видео на противоречивия инфлуенсър Андрю Тейт, което индиректно популяризира zero knowledge системи за укриване на активи - макар да не рекламира пряко компанията.

Бившият член на борда на Барселона Хавиер Вилахояна, който ще се кандидатира срещу Жоан Лапорта за президентския пост, запита каква проверка е била направена преди подписването на договора. По негови думи подобно партньорство с непрозрачен крипто проект показва "отчаяние" в момент, в който клубът се намира под тежък финансов натиск.

Пред Financial Times от Барселона не са коментирали сделката, но са посочили публикувано от нея изявление, в което категорично се дистанцира от токена на ZKP и заявява, че няма участие в неговото издаване или технологията зад него. Междувременно Financial Times отбелязва, че по-ранна версия на условията на ZKP е сочела юридическо име Braxova Ltd - фирма, свързана с офшорен посредник в столицата на Самоа.

Сделката идва в период на сериозни финансови затруднения за клуба. След скъпоструващи трансфери между 2017 и 2019 г. Барселона е санкционирана многократно за нарушаване на тавана на разходите, принудена е да освобождава ключови футболисти, а последните ѝ отчети показват нетен дълг от 469 млн. евро и над 900 млн. евро свързани с реконструкцията на клубния стадион. Отлаганията по модернизацията му правят нуждата от нови приходи още по-остра.

Въпреки бързия подем на криптоспонсорствата във футбола, много договори в Европа вече се провалиха - включително при Интер, Рома, Челси и Атлетико Мадрид - като в някои случаи криптокомпаниите не са изплащали дължимите суми.

Барселона също има горчив опит с нови технологии - миналата година клубът записа обезценка от 141 млн. евро, след като договор за продажба на дял в подразделението Barca Vision пропадна заради неполучени плащания. Новото споразумение със ZKP добавя още един риск към вече сложното финансово уравнение на клуба, отбелязва Financial Times.