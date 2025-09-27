Реконструкцията на Camp Nou се превърна в изпитание не само за инженерите и строителите, но и за отношенията между Футболен клуб Барселона и общината във втория по големина град в Испания. Спорът вече далеч не е технически - той е публичен, политически и финансов, като поставя под напрежение търпението на феновете и бюджета на клуба.

Ключът е в разрешението за първо ползване, без което Барселона не може да се завърне на модернизирания стадион. Общината твърди, че при последните проверки са открити сериозни пропуски в сигурността - недовършени стълбища, препятствия за достъп на аварийните автомобили, неясна сигнализация на изходите, огради, пречещи на евакуацията.

Според пожарната и службите по сигурност тези "нередности" не са дреболия, а реални рискове, особено при събиране на 27 000 души в първата отворена зона на стадиона. Позицията е твърда: без пълно отстраняване на проблемите лиценз няма да има.

От другата страна клубът твърди, че критиките са преувеличени. Вицепрезидентката Елена Форт настоява, че стадионът е "най-сигурният в Испания" и че става дума за "документални дефицити" и "малки детайли", които не засягат реалната безопасност.

По думите ѝ, никой в Барселона не е бил предупреден предварително за констатациите на общината, а изненадата от публичната пресконференция е била пълна.

Докато двете страни си разменят аргументи, сметката на клуба расте. Барселона вече два сезона използва почти двойно по-малкия олимпийски стадион Montjuïc за домакинските си мачове. Цената - между 300 хил. и 900 хил. евро за всеки двубой, според условията и противника.

Към това трябва да се прибавят още 20 млн. евро, похарчени за предварителен ремонт на стадиона, за да бъде въобще използваем. Само за сезон става дума за десетки милиони, които се трупат към и без това тежката финансова ситуация на клуба.

Изборът на турската компания Limak за изпълнител, оправдан с обещанието за най-кратки срокове, също се оказва ахилесова пета - оптимистичните планове се сблъскват с реалността на сложен строителен проект, който подлежи на постоянен контрол. Днес първоначалните обещания изглеждат далечни, а търпението на фенове, община и дори ръководство постепенно се изчерпва.

В крайна сметка конфликтът около "Камп Ноу" излиза извън рамките на строителна полемика: той показва как забавяния, недоразумения и липса на координация могат да струват на клуб като Барселона не само репутация, но и милиони, изтичащи всеки месец за "дом в изгнание".

Новият Camp Nou

"Барселона" играе на клубния си стадион от 1947 г., а той се е превърнал в един от символите на испанския град. След приключване на пълната му реновация неговият капацитет ще набъбне до почти 105 хил. места при 99 хил. преди това.

Първоначално реконструкцията се оценяваше на 900 млн. евро, но към днешна дата тя е повече от 1.5 млрд. Освен самия стадион, който ще се превърне в мултифунцкионален център за забавление и спорт, зоната около него също ще бъде облагородена.

Ще бъдат изградени нови алеи и паркови пространства, като ще има още хотел, офисна част, както и различни места за развлечение като ресторанти и барове.

Освен това капацитетът на паркинга на съоръжението ще бъда увеличен от 400 на 3000. Стадионът ще притежава и модерни технологии за контрол на тълпите и интелигентна климатична система, както и нови LED екрани, предназначени за публиката.