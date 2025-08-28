Според El País "Социалното осигуряване" (испанският орган, събиращ осигуровки, изплащащ пенсии, помощи и обезщетения) изисква от платформата за доставка на храна Glovo да плати 450 милиона евро за осигуровки и глоби заради използването на фиктивно самонаети лица като куриери.

В доклада си за първото полугодие германската компания майка Delivery Hero обяснява, че "през юли 2025 г. Glovo започна да получава окончателни решения за прекласификация от местните власти, изискващи от него да плати непогасените си задължения."

Към 30 юни на настоящата година Glovo оценява общия риск от трудови искове на между 562 и 923 млн. евро. А тази сума идва главно от Испания и бизнес модела, който компанията въведе през август 2021 г. след приемането на "Закона за куриерите".

Delivery Hero настоява, че "Glovo няма да признае прекласификациите, но запазва възможността да продължи да защитава статута на самонаети лица на всички налични инстанции, като изпълнява исканията за плащане през втората половина на 2025 г."

В тази посока компанията подчертава, че "не е заделила никакви резерви за този риск, тъй като е оценено, че прекласификацията на куриерите не е правилна, и ще се защитава във всяко съдебно дело, което възникне."

Ангажимент към Испания

Под натиска на правителството и съдебните искове още през декември миналата година Glovo реши да въведе нов модел в Испания. Така за първи път назначи куриерите си, които досега работеха като самонаети. Тогава това решение беше представено като "част от твърдия ангажимент на компанията към Испания и към развитието на цифровата икономика в страната".

Новият модел на работа обхваща всички градове, в които платформата е налична. Това са вече над 900, а работещите като куриери са около 15 000. От компанията подчертават, че промяната няма да засегне услугите, които предоставя. Така няма да последва промяна за потребителите, както и за ресторантите и магазините, с които си партнира в цялата страна.

Оскар Пиер, основател и изпълнителен директор на компанията, все пак през февруари предупреди, че новоназначените служители "ще получават средно значително повече от минималната заплата, но ще печелят по-малко, отколкото като самонаети."

Резерви за риск от дела

Оказва се, че Испания не е единственият съдебен фронт за Delivery Hero. Компанията е удвоила резервите си за възможни глоби през последната година. Според последния годишен отчет в края на 2024 г. сумата, заделена за съдебни дела и правни рискове, е достигнала 900 млн. евро. Година по-рано тя е била 466 милиона. Проблемът за групата е, че размерът на санкциите може да достигне над 1,34 млрд. евро.

През юни Glovo и компанията ѝ майка бяха санкционирани от Европейската комисия с глоба от 329 млн. евро. Обвинението бе за създаване на картел за доставки на храна, който е ограничавал избора на фирми и потребители. Той е намалявал възможностите на служителите и е свивал стимулите за иновации и конкуренция.

От друга страна през първото полугодие Delivery Hero е постигнала EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизация) от 410,7 млн. евро. Това е ръст от 71% спрямо същия период на предходната година. В разгара на вълна от глоби в Европа компанията залага на растежа си на пазарите в Азия и увеличава приходите си с 18% през първите шест месеца - до 7,2 млрд. евро.

Четири години в България

Glovo присъства на местния пазар от 2021 г., когато започва операция в столицата. Малко след това придоби бизнес в България и Румъния на Foodpanda, който също беше под шапката на Delivery Hero. Днес освен в София платформата оперира в големи градове като Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Хасково.

Според данните от Търговския регистър за 2023 г. дружеството "Гловоап България", което управлява платформата у нас, е отчело 40% ръст на приходите. Те достигат 31.6 милиона лева, а година по-рано са били 22.5 млн.