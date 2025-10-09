Китайската аерокосмическа индустрия полага основите за ново поколение стратегически транспортни самолети, съобщава Defense Blog.

Наскоро публикувана техническа статия описва концептуалния дизайн и експлоатационните изисквания на бъдещ тежък товарен самолет с изключително нетрадиционен дизайн.

Той е замислен да носи до 120 тона товар с максимално излетно тегло, наближаващо 470 тона, превъзхождайки настоящия китайски флот от тежки транспортни самолети. Очаква се също да достигне обхват от 6500 километра при пълен товар, позволявайки директни интерконтинентални мисии без дозареждане.

Концептуалният дизайн възприема конфигурация BWB, сливайки фюзелажа и крилото в единна повдигаща повърхност. Този дизайн увеличава вътрешния обем за товар, като същевременно подобрява аеродинамичната ефективност.

Ключовите конструктивни характеристики включват V-образна опашка, стреловидни външни секции на крилата и монтирани на крилата двигатели, позиционирани за оптимизиране на въздушния поток и намаляване на съпротивлението. Статията предлага също нагоре-ориентирани уинглети и ревизирана конфигурация на опашното оперение, насочени към подобряване на стабилността и контрола.

Тягата на двигателите в базовата конфигурация е оценена на 370 kN, макар оптимизационни изследвания да предполагат, че двигатели в диапазона 350-369 kN биха могли да осигурят по-добра горивна ефективност. Дори с по-голяма конструкция, прогнозните крейсерски скорости достигат 0,85 Мах, по-бързо от сегашните големи транспортни самолети като американския C-5A или украинския Ан-124.

Самолетът е проектиран да излита от писта с дължина 2600 метра при пълен товар. При по-малко товар на борда би бил способен на високопланински операции, включително излитания от 4000 метра надморска височина - критична възможност за мисии в Тибет или Централна Азия.

Размерите на вътрешния товарен отсек отразяват фокус върху транспортирането на тежки бронирани машини, ракетни установки и механизирани пехотни части. Изискванията включват минимална височина на товарния отсек от 5 метра, дължина над 21 метра и площ над 170 квадратни метра. Този обем би позволил на самолета да транспортира до 117 превозни средства или над 300 войници.

Сравнителни таблици в изследването поставят BWB дизайна срещу C-5A и Ан-124, показвайки превъзходен обхват, крейсерска скорост и аеродинамична ефективност.

За момента не е ясно колко напреднала е разработката, но появата на статията е ясен знак, че по проекта се работи активно.