Казахстан планира изграждането на индустриален парк с площ над 3 хил. хектара. Територия, приблизително равна на тази на Видин, а стойността на инвестициите възлиза на около $15 милиарда (≈€14,2 милиарда). Проектът се очаква да създаде над 10 хиляди работни места и да превърне Павлодарската област в регионален център за преработка на суровини с висока добавена стойност.

Инициативата се реализира в партньорство със сингапурската компания XINFA GROUP. Това е един от водещите световни индустриални холдинги с активи в енергетиката, алуминиевата и химическата промишленост, както и в екологични строителни и аграрни технологии.

Първият заместник-премиер на страната Роман Скляр обсъди с вицепрезидента на XINFA Чжао Тинъюн концепцията за индустриален парк с пълен производствен цикъл. Това включва и дълбока преработка на въглища, боксити, мед, флуорит и варовик.

Какво включва проектът

Проектът предвижда металургични заводи за глинозем, алуминий и мед, изграждане на енергийна инфраструктура, включително съоръжения за възобновяеми източници, както и предприятия за производство на сода, въглеродни материали и екологични строителни решения.

Чжао Тинъюн подчерта, че компанията вече е извършила предварителен анализ на ресурсната база на Казахстан и оценява положително потенциала й за формиране на вериги за дълбока преработка и продукция с висока добавена стойност. Страните потвърдиха готовността си за по-нататъшна детайлна разработка на проекта и укрепване на дългосрочното инвестиционно партньорство.

Проектът в Павлодарския регион е част от серия от значими индустриални инвестиции в страната. В Алматинска област Mars Petcare Kazakhstan ще изгради завод за готови храни за домашни любимци с инвестиция от над 88,8 млрд. тенге (≈€193 милиона), а в Актюбинска област Кока-Кола Алматы Боттлерс планира завод за безалкохолни напитки с инвестиция от 41,9 млрд. тенге (≈€91 милиона).

Xinjiang Lihua увеличава инвестициите си до $600 милиона (≈€570 милиона) с проект за хлопково-текстилен клъстер в Туркестанската област, а Khan Tengri Biopharma ще изгради модерен производствен комплекс в специалната икономическа зона "Алатау".

Макар проектът да предлага значителни икономически ползи за региона, предизвикателства като инфраструктура, осигуряването на квалифицирана работна сила и регулаторната рамка всъщност ще са факторите, определящи скоростта на реализация, смятат експерти.