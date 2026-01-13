Нова индустриална зона върху близо 70 декара ще се изгражда в рамките на публично-частно партньорство между община Нова Загора и местни фирми, пише регионалният портал divident.eu.

Тя ще бъде построена на мястото на бившето предприятие "Перла", което не работи от години.

Проектът за индустриален парк "Перла" получи 28 млн. лева финансиране по Програма "Развитие на регионите" (2021-2027 г.). Той е подаден от "Милкотроник" ООД - производител на оборудване за млечната индустрия.

Други компании, които ще участват в проекта, са "МДМ Ритейл Пропърти" ООД, "Сорико" ООД и "Диев Инвест" ООД. Очаква се те да изградят свои бази в индустриалния парк, като освен това ще има готови помещения, които ще се продават или отдават под наем, както и няколко парцела, на които ще могат да се изградят нови производствени или логистични центрове.

Ангажиментът на община Нова Загора е свързан с инфраструктурата. Ще бъдат ремонтирани улици в Южната индустриална зона на града, паркинги и довеждаща инфраструктура. Важно е изграждането на надлез над жп линията, като по думите на кмета Галя Захариева така тежкият трафик ще бъде изведен от Нова Загора към ново околовръстно трасе.

Общината ще разполага с 10,5 млн. лева бюджет.

Срокът за изпълнение на проекта е 2 години. Целта е той да подпомогне икономическата диверсификация на общината - в момента много от жителите ѝ работят в комплекса "Марица изток".