Нова индустриална зона ще развива Стара Загора на територията на бившия Азотноторов завод. С над 20 млн. евро финансиране по Програма "Развитие на регионите 2021-2027" ще бъде трансформиран терен от 32 декара, става ясно от съобщения на МРРБ и общината в града.

Бенефициент на проекта е производителят на палети, пелети, дървесина и специална продукция за военната промишленост "Атлантик Уей" ЕООД, а партньори са "Екомедиана Рисайлинг" и Община Стара Загора.

В рамките на 24 месеца ще бъдат изградени нови улици, водоснабдяване, канализация и готови терени за инвеститори с висок иновационен потенциал.

Целта е да се привлекат компании от сферите на възобновяемите енергийни източници, рециклиране, машиностроене, електроника и екологични технологии.

Индустриалната зона има повече от 600 дка свободна индустриална площ, като земята е частна собственост.

АТЗ-Стара Загора не функционира от 2008 г., като на територията му в момента дейност извършват различни фирми, но е проблем липсата на инфраструктура или лошото ѝ състояние. Дълго време улиците в рамките на комплекса бяха частни, като това допълнително затрудняваше бизнеса. Този проблем беше решен с откупуването им от общината през 2019 г.