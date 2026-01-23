Базираната в Стара Загора компания за електрооборудване и енергийно строителство "Ел Контрол" през следващите месеци ще започне да изгражда нова производствена база в града. Това съобщи управителят инж. Станимир Христов пред местния портал Divident.eu.

Документите за строително разрешително са на етап входиране и целта е до април работата да започне, за да може базата да бъде открита в началото на 2027 г. Инвестицията в строителство и машини се изчислява на 5 млн. евро, а новите работни места ще са 50.

Проектът ще увеличи многократно производствения капацитет на "Ел Контрол", която в рекордната за компанията 2025 г. е произвела 400 ел. табла от различни видове. С новата база бройката ще може да достигне 3000.

Основана през 1999 г., "Ел Контрол" изгражда подстанции за предприятия, соларни паркове и системи за съхранение на енергия в Сливен, Ямбол, Нова Загора и Чирпан. Нейно решение управлява уличното осветление на Стара Загора, след като 4800 лампи бяха заменени с LED.

Фирмата предлага над 15 000 артикула на Siemens, ABB, Schneider Electric и други производители в сферата на електроапаратурата и автоматизацията.

През 2026 г. компанията ще възобнови работата си в Германия, където от 2021 г. има свое дъщерно дружество. "Миналата година успяхме да преминем преквалификационен процес към няколко от електроенергийните оператори Германия. Минахме проучвания за персонал, изпълнени проекти, референции на служители, сертификати за обучение, което завърши с одит. През 2026 г. компанията има реална възможност да развие нови проекти в чужбина, както и да подготви екип, който да се занимава само със задграничните проекти", посочи пред изданието инж. Христов.

В момента за "Ел Контрол" работят около 160 души. За 2024 г приходите са 24,8 млн. лева, а печалбата - почти 1,5 млн. лева.