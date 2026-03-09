Правителството на Унгария ще наложи ограничения за повишаващите се цени на горивата в страната, за да предпази потребителите и бизнеса от скока в цените на бензина и дизела.

Освен това, ще бъдат освободени количества петрол от държавния резерв, за да се подсигури предлагането на пазара. Това съобщи днес премиерът Виктор Орбан във видеопослание, разпространено в Meta и цитирано от световни агенции.

По думите на Орбан, цената на бензина ще бъде ограничена до 595 форинта (1,75 долара) за литър, а на дизела ще струва до 615 форинта (1,81 долара) за литър.

Ценовите "прагове" влизат незабавно в сила, т.е. още от 10 март и от тях ще могат да се възползват само автомобили с унгарска регистрация.