Румъния се изправя пред сериозен енергиен парадокс, пишат местните медии. Въпреки че е най-големият производител на природен газ в Европейския съюз, страната стана силно зависима от внос по време на зимния студ. Това, според експерти, се случва заради ограничената способност да извлича достатъчни количества газ от хранилищата в пикови моменти.

Потреблението на газ в Румъния достигна най-високото си ниво за последните 8 години на фона на продължаващата студена вълна. По данни на оператора Transgaz, в понеделник страната е консумирала около 62 млн. куб. м газ на дневна база, ниво, невиждано от 2018 г. насам.

От това количество 23,6 млн. куб. м са дошли от текущото вътрешно производство, 26,2 млн. куб. м - от газохранилищата, а близо 19,7 млн. куб. м - от внос. В същото време Румъния е продължила да изнася около 7,5 млн. куб. м газ за Молдова и Украйна.

Къде е проблемът?

Проблемът не е в наличието на газ, а в достъпа до него. Макар газохранилищата да са запълнени на 59%, страната няма необходимия технически капацитет да извлича големи обеми едновременно, когато потреблението рязко нараства. Това принуждава Румъния да купува значителни количества вносен газ при значително по-високи цени.

Основните доставки идват от юг - през газопроводите Гюргево-Русе и Кардам-Негру Вода, които работят на максимален капацитет. Според Думитру Кисълица, председател на Асоциацията "Интелигентна енергия", газът пристига от Турция през България и формално е с произход от Азербайджан и Русия, но на практика най-вероятно става дума за руски газ.

Изненадващо, част от необходимите количества са дошли и от Унгария - около 3 млн. куб. м газ. Това е необичайно, тъй като обикновено именно Унгария внася газ от Румъния. По думите на Кисълица, Будапеща разполага със стратегически газов резерв и значително по-голям капацитет за извличане от хранилищата, което й позволява да реагира в кризисни ситуации. "Без газа от Унгария нямаше да успеем да покрием потреблението си", подчертава той.

Разликата в подхода е показателна - Румъния произвежда около 10 млрд. куб. м газ годишно, докато Унгария - 5 пъти по-малко, но разполага с по-добре планирана и устойчива система за управление на запасите.

Експертите предупреждават, че проблемът е структурен и няма да изчезне дори с бъдещия добив на газ от Черно море. При екстремно студено време страната отново ще бъде принудена да внася газ, ако не увеличи капацитета за бързо извличане от хранилищата и не изгради стратегически резерв.

Вносният газ в момента е средно с около 20% по-скъп от този на вътрешния пазар, като в пикови моменти разликата достига до 35%. Въпреки това министърът на енергетиката Богдан Иван акцентира основно върху високото ниво на запълване на хранилищата, без да коментира мащаба на вноса и ценовия натиск.