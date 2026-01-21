Норвежката държавна енергийна компания Equinor и полската Orlen съобщиха за ново откритие на газ и кондензат в Северно море край бреговете на Норвегия. Находището Sissel е в рамките на производствен лиценз PL 1137 и се намира на около 5 км югоизточно от находището Utgard и 250 км югозападно от Ставангер, по данни на Норвежката дирекция за офшорни дейности.

Предварителните оценки показват обем между 1 и 4,5 млн. стандартни куб. м добиваем нефтен еквивалент, което се равнява на 6,3-28,3 млн. барела. При настоящите пазарни цени това поставя потенциалната брутна стойност на находището в диапазона от няколкостотин милиона до над $1 милиард.

Проучвателният сондаж 15/8-3 S, пробит с платформата Deepsea Atlantic, е попаднал на газ, богат на кондензат, в пясъчникови пластове с добро качество в горната част на формацията Hugin, с потвърдена въглеводородна колона от около 95 м. Макар кладенецът да не е бил тестван в продукционен режим, са събрани значителни обеми данни.

От норвежкия регулатор посочват, че откритието има реалистичен потенциал за бърза и относително евтина разработка чрез връзка със съществуващата инфраструктура в района, най-вероятно с находището Utgard, част от комплекса Sleipner. Това значително намалява капиталоемкостта и повишава икономическата възвръщаемост на проекта.

Президентът на Orlen Иренеуш Фафара заяви, че от находището се очаква добив от около 1 млрд. куб. метра газ, което ще укрепи позициите на групата в Норвегия и ще подпомогне сигурността на доставките за Полша и региона.