Акциите на полския енергиен гигант Orlen се изкачиха до рекордно ниво от 91,18 злоти (около €21,20), отбелязвайки най-високата си стойност в историята на компанията. От началото на 2025 г. акциите на Orlen са поскъпнали с над 107%, превръщайки ги в една от най-добре представящите се енергийни акции в Европа.

Според анализаторите възходът все още не е приключил. Очакванията са цената да достигне 100 злоти (€23,25) за акция в рамките на следващите месеци.

Динамиката при акциите на Orlen е впечатляваща: ръстът продължава без прекъсване вече 10 поредни месеца. Данни на индустриалния портал Macronext показват, че компанията се намира на най-високите си нива от десетилетие насам, а коригираната с дивидент цена е рекордна за цялата история на дружеството.

Пазарна капитализация - €27 милиарда

Със сегашните си нива Orlen вече надхвърля символичната граница от 100 милиарда PLN (около €23,25 милиарда) пазарна капитализация, което я нарежда сред двете най-големи компании на Варшавската фондова борса (WSE).

Брокерската къща BOŚ Bank повиши прогнозната си цена за акциите на 100 злоти (€23,25) от предходните 90 злоти (€20,9), аргументирайки се с подобрените прогнози за печалбите. Според банката, при този сценарий пазарната оценка на компанията може да достигне 116 милиарда PLN (около €27 милиарда).

Силна позиция има и газовият сегмент, особено след интеграцията на PGNiG в структурата на Orlen Group. Компанията вече е продала около половината от обема си на Полската енергийна борса на средна цена от 170 злоти за MWh (39,50 евро) за 2026 г. Тази ценова разлика се превръща в директна печалба, като се очаква газовият бизнес да донесе почти €2,5 милиарда през 2025 г. и малко под €3 милиарда през 2026 г.

Финансова устойчивост и солидна перспектива

Orlen впечатлява с изключително силен баланс и ниско ниво на задлъжнялост. Въпреки изплатения дивидент от € 1,63 милиарда през август, нетният дълг остава близък до нивата от миналата година.

Очакваното съотношение нетен дълг/EBITDA ще бъде едва 0,4 през 2025 г. Това означава, че компанията би могла да изплати всичките си задължения за по-малко от 6 месеца оперативна печалба.

Orlen се утвърждава като един от най-силните играчи на европейския енергиен пазар, със стабилен финансов профил и диверсифициран бизнес модел, смятат експерти. "Растежът на Orlen не е случаен. Това е резултат от силна интеграция, висока ефективност и внимателно управление на риска", коментират анализаторите от BOŚ DM.