Кога 696 цента струват... 16,7 милиона долара? Когато са последните монети от този номинал, изсечени от Монетния двор на САЩ, и се продават на търг в аукционната къща Stacks & Bowers.

Определени като последните циркулиращи центове, финалните пенита бяха продадени в рамките на 232 лота, всеки от които съдържаше три монети, включително едно пени от 24-каратово злато, пише cllct.

Последният лот, представляващ самите последни изсечени центове с класическа циркулационна обработка, беше най-скъпият от всички, достигайки цена от 800 000 долара.

Първият лот се продаде за 200 000 долара, а общо 17 лота бяха на 6-цифрена цена. Наддаването започваше от 3500 долара за всеки лот, като най-евтиният се продаде за 48 000 долара.

Министерството на финансите във Вашингтон официално обяви планове за прекратяване на производството на монетата от 1 цент през май 2025 година, а последната беше изсечена миналия месец в Монетния двор на САЩ във Филадeлфия.

Според CNN последните пенита, влезли в реално обращение, са били изсечени през юни.

Решението за спиране на сеченето дойде след продължителни дебати за съдбата на най-малката американска монета. Администрацията на президента Доналд Тръмп спря производството с мотива, че намалява ненужните държавни разходи.

Сеченето на едно пени струваше близо четири цента, което води до значителни годишни загуби. Само за 2024 г. те са били 85,3 млн. долара.

С повече от 300 милиарда пенита вече в обращение, далеч над необходимото количество, Министерството на финансите реши, че е време да спре сеченето на нови. Очаква се ходът да спести приблизително 56 милиона долара годишно от производствени разходи.

Проблемът с най-малките монети по света и у нас е, че след като бъдат дадени като ресто, рядко се връщат обратно в икономиката. Хората ги събират в буркани, използват ги за декорация или просто ги зарязват.

Преходът се очаква да протече бавно и постепенно заради големия брой монети в обращение. Федералният резерв вече съобщи за изчерпани запаси от пенита, като повече от 100 от 165-те центъра за разпределение на монети в страната останаха без монети. Много търговци на дребно в цялата държава съобщават, че често са принудени да закръглят надолу при плащания в брой, което им струва милиони долара.

Пенитата ще останат законно платежно средство, но тяхната наличност постепенно ще намалява. Електронните транзакции ще продължат да се обработват до точния цент. САЩ се присъединяват към растящ списък от страни, които са премахнали най-малките си монети, включително Канада през 2012 година, Австралия през 1992-а и Нова Зеландия.