Правителственият ВИП самолет Dassault Falcon 2000, на който се возят президентът и премиерът, ще бъде продаден на търг заради изключително скъпата си поддръжка. Това заяви в социалните мрежи транспортният министър Гроздан Караджов.

Той цитира справка от Държавния авиационен оператор (бившия "Авиоотряд 28"), според който за средно 290 часа работа на самолета годишно се плащат по 4,4 млн. лева - а освен това тази година трябва да се направи основен ремонт за 6,76 млн. лева и обучението на техническия персонал е концентрирано в ограничен брой чуждестранни центрове.

"Това даже не е лукс. Това е разсипия! И цинизъм в днешните трудни времена, когато всеки се чуди откъде да съкрати разходи, за да се намерят пари за по-големи и належащи нужди", възмущава се Караджов.

Той отбелязва още, че "другият правителствен самолет - Airbus A319, е значително по-голям, с повече места и отгоре на това издръжката му струва неколкократно по-малко".

Така Falcon-ът ще отиде на търг с явно наддаване, като според министъра парите от продажбата може да отидат за техника за гасене на горски пожари, въздушно търсене и спасяване или допълнително обучение и подготовка на екипажите.

Нашият Falcon 2000 е произведен през 2001 г., като цената на придобиване е над 29 милиона долара. Малко известен за широката общественост факт е, че освен за ВИП транспорт на до 9 пасажери, самолетът се използва и като лаборатория за облитане и тестване на различни системни на РВД.

С машината станаха няколко публично известни аварии, включително - аварийно кацане с тогавашния премиер Бойко Борисов на борда през 2019 г. На няколко пъти се заговори за купуването на нов правителствен самолет, но в навечерието на COVID пандемията темата за последно отпадна от дневния ред.