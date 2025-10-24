От април 2026 година се очаква да стартират редовни директни полети от София до два от ключовите мегаполиси в Съединените щати - Ню Йорк и Чикаго. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия "Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж".

Българският авиопревозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на линиите. В момента се водят финални преговори за слотове на летищата "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и "О'Хеър" в Чикаго.

"Директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен между двете страни", коментира Караджов.

Паралелно с разширяването на въздушната свързаност, трафикът по българските летища продължава да нараства. По данни на Министерството на транспорта, само за първите 9 месеца на 2025 г. летище "Васил Левски" - София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година.

Очаква се до края на 2025 г. броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

"Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати - над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година", отбеляза още вицепремиерът.

Разширяването на свързаността на страната продължава и чрез нови международни линии. Летище Пловдив открива връзка с Милано тази неделя, а през ноември предстои откриване на линия до Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата на страната.

Сред участниците в дискусията бяха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, представители на авиационния и туристическия сектор, дипломатическите мисии и бизнеса. Събитието бе организирано от Националния борд по туризъм с институционалната подкрепа на Министерството на туризма и Министерството на транспорта и съобщенията.