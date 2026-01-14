Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс стана последната политическа фигура, чийто опит да капитализира от криптовалутната мания завърши с грандиозен провал и обвинения в измама. Както обикновено се случва в света на дигиталните активи, пътят от "Осанна" до "Разпни го" беше извървян буквално за няколко часа.

В понеделник Адамс, който преди политиката е бил полицай, обяви стартирането на NYC Token на пресконференция на Таймс Скуеър, като обеща че приходите от токена ще се използват за борба с антисемитизма и антиамериканизма, както и за обучение на деца в блокчейн технологиите.

Първоначално токенът скочи до пазарна капитализация от 600 милиона долара, показвайки огромно търсене от криптотрейдъри. Но само минути по-късно последва драматичен срив от 80%, като пазарната стойност се сви до около 110 милиона долара. Цената на токена падна с над 81% от пиковите 0,58 долара до едва 0,11 долара, според данни на Solscan.

Аналитичната платформа Bubblemaps идентифицира подозрителна активност, свързана с портфейл 9Ty4M, асоцииран с създателя на токена. Според Decrypt, този портфейл е създал едностранни пулове за ликвидност на децентрализираната борса Meteora, след което е изтеглил около 2,5 милиона долара в USDC на пика на цената. По-късно бяха върнати 1,5 милиона долара, което остави приблизително 932 000 долара неотчетени.

Криптоанализаторът Rune обвини Адамс в извършване на класическа "rug pull" измама - схема, при която създателят на токен изтегля своята ликвидност веднага след като цената се повиши, оставяйки инвеститорите с токени без стойност.

The Street също отбеляза, че действията напомнят на срива на президентските токени TRUMP и MELANIA, които загубиха съответно над 90% и 98% от стойността си.

В отговор на обвиненията Адамс заяви пред Decrypt, че екипът му "не е продал никакви токени" и че маркет мейкърът е правил "корекции за да поддържа търговията гладка". Той подчерта, че токените на екипа са обект на ограничения за трансфер и че проектът цели прозрачност и дългосрочно развитие.

Случаят идва на фона на нарастващ контрол върху политически подкрепяни криптовалути. Bubblemaps предупреди, че манипулациите с ликвидността при NYC Token "за съжаление напомнят" на случая с LIBRA, където също имаше масирани злоупотреби с ликвидността.

Токенът, подкрепен от аржентинския президент Хавиер Милей също претърпя скандален колапс миналата година, като доведе до разследване, съдебни искове и призиви за импийчмънт. Според доклад на Nansen, само 14% от инвеститорите в LIBRA са реализирали печалба, докато 86% са загубили общо 251 милиона долара.