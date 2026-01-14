Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс стана последната политическа фигура, чийто опит да капитализира от криптовалутната мания завърши с грандиозен провал и обвинения в измама. Както обикновено се случва в света на дигиталните активи, пътят от "Осанна" до "Разпни го" беше извървян буквално за няколко часа.
В понеделник Адамс, който преди политиката е бил полицай, обяви стартирането на NYC Token на пресконференция на Таймс Скуеър, като обеща че приходите от токена ще се използват за борба с антисемитизма и антиамериканизма, както и за обучение на деца в блокчейн технологиите.
Първоначално токенът скочи до пазарна капитализация от 600 милиона долара, показвайки огромно търсене от криптотрейдъри. Но само минути по-късно последва драматичен срив от 80%, като пазарната стойност се сви до около 110 милиона долара. Цената на токена падна с над 81% от пиковите 0,58 долара до едва 0,11 долара, според данни на Solscan.
Ще преживеят ли "крипто зима" компаниите, инвестиращи в дигитални активи?
Когато цялата математика на достъпа до капитал се промени
Аналитичната платформа Bubblemaps идентифицира подозрителна активност, свързана с портфейл 9Ty4M, асоцииран с създателя на токена. Според Decrypt, този портфейл е създал едностранни пулове за ликвидност на децентрализираната борса Meteora, след което е изтеглил около 2,5 милиона долара в USDC на пика на цената. По-късно бяха върнати 1,5 милиона долара, което остави приблизително 932 000 долара неотчетени.
Криптоанализаторът Rune обвини Адамс в извършване на класическа "rug pull" измама - схема, при която създателят на токен изтегля своята ликвидност веднага след като цената се повиши, оставяйки инвеститорите с токени без стойност.
The Street също отбеляза, че действията напомнят на срива на президентските токени TRUMP и MELANIA, които загубиха съответно над 90% и 98% от стойността си.
В отговор на обвиненията Адамс заяви пред Decrypt, че екипът му "не е продал никакви токени" и че маркет мейкърът е правил "корекции за да поддържа търговията гладка". Той подчерта, че токените на екипа са обект на ограничения за трансфер и че проектът цели прозрачност и дългосрочно развитие.
Аржентинската криптоизмама $Libra с над 100 хил. засегнати инвеститори: доклад поставя президента Милей сред ключовите участници
Разследването сочи, че криптовалутата е била предварително подготвена за схема тип rug pull, при която основните участници реализират милионни печалби след президентската реклама
Случаят идва на фона на нарастващ контрол върху политически подкрепяни криптовалути. Bubblemaps предупреди, че манипулациите с ликвидността при NYC Token "за съжаление напомнят" на случая с LIBRA, където също имаше масирани злоупотреби с ликвидността.
Токенът, подкрепен от аржентинския президент Хавиер Милей също претърпя скандален колапс миналата година, като доведе до разследване, съдебни искове и призиви за импийчмънт. Според доклад на Nansen, само 14% от инвеститорите в LIBRA са реализирали печалба, докато 86% са загубили общо 251 милиона долара.