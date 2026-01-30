Когато изпълнителният директор на KPMG Антон Руденклау се премести от Лондон в Сингапур с неговите фугуристични небостъргачи, едно от първите неща, които забеляза, беше колко лесно е да се прави бизнес в югоизточноазиатската страна, разказва CNBC.

"Хората са настроени да изграждат нови взаимоотношения и бизнес тук", споделя той в телефонно интервю за американската медия.

През януари 2021 година Руденклау се мести в Сингапур, за да ръководи консултантската практика на KPMG за финансови услуги в страната.

"Пристигаш и осъзнаваш, че всъщност правителството има нагласа за изграждане на нация, която е изключително благоприятна", казва той.

И макар Руденклау да допълва, че Сингапур като пазар сам по себе си "не е особено интересен", поради малкото си население, инвеститорите го харесват заради местоположението му, английското общо право и големите частни капиталови пазари. Описва мегаполиса като "хъб" за капиталови потоци към и от Азия.

Нивото на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Сингапур като процент от БВП е едно от най-високите в света, според Световната банка, като много международни инвеститори виждат страната като нещо като убежище.

"Една от основните причини Сингапур да привлича чуждестранни инвеститори е доверието", според Джеф Хауи, пазарен стратег на фондовата борса SGX Group на града-държава.

"Той предлага политическа стабилност, силни институции, дълбока търговска и финансова свързаност и валута, която все повече се разглежда като котва на макродисциплината, а не като фактор на колебание."

Наистина, сингапурският долар достигна най-високото си ниво спрямо щатския долар от октомври 2014 г. насам тази седмица. Към сряда той се търгуваше на около 1,26. През петте години, в които Руденклау живее в Сингапур, той наблюдава как той се отдалечава от това да бъде "малка червена точка" - нежен, разговорен термин, отнасящ се до размера му на картата - към нещо много повече.

Днес градът е "много повече глобално значима средна сила", подчертава Руденклау, визирайки термин, който канадският премиер Марк Карни използва наскоро, за да опише собствената си страна.

Източник: flickr

Достъп до развиващите се пазари

Тиан Онг Фу, регионален ръководител и ръководител на отдела за частно банкиране в Сингапур в Standard Chartered, коментира за CNBC, че островната държава е "стратегическа база" за инвестиране в пазари като Индонезия, Малайзия и Тайланд, "без да се поема директно оперативната и регулаторна сложност на тези пазари".

Super app Grab, например, се управлява от Сингапур и оперира в седем други страни в региона, включително Виетнам, Тайланд и Филипините.

"В сравнение с други центрове, той осигурява по-нисък геополитически риск, силна регулаторна яснота и зряла финансова екосистема", казва Фу.

Срини Нагараджан, управляващ директор и ръководител на отдела за Азия в British International Investment (BII) - британската организация за инвестиции с въздействие, описва Сингапур като "перфектното място", от което да се инвестира в развиващите се икономики в региона.

Нагараджан се фокусира върху финансирането на климатичните промени, докато BII — която се концентрира върху Филипините, Виетнам и Индонезия — има мандат да инвестира до 685 милиона долара в зелени проекти и технологии в Югоизточна Азия до края на тази година. "Тези пазари предоставят едни от най-добрите възможности за извличане на максимално количество въглерод от атмосферата в най-кратки срокове", каза Нагараджан.

През октомври BII ангажира 60 милиона долара в Партньорството за зелени инвестиции, инициатива, създадена от централната банка на Сингапур — Паричния орган на Сингапур, или MAS — за финансиране, наред с други, на проекти за биоенергия и слънчева енергия.

Убежище?

В изследователска бележка от миналата година Morgan Stanley заяви, че много инвеститори смятат Сингапур за "неликвидно безопасно убежище". Новите политики обаче, предназначени да "съживят" фондовия пазар, ще променят това, добави банката, отбелязвайки "безпрецедентна" инвестиция от 4 милиарда долара в брой от MAS за осигуряване на ликвидност за акции на малки и средни компании.

Morgan Stanley изчисли, че индексът MSCI Singapore може да удвои стойността си между 2025 и 2030 г., тъй като страната навлиза в "нова ера на създаване на богатство".

"Шестдесет години след скока си към независимост, страната сега се трансформира от безопасно пристанище за глобалния капитал в стратегически двигател на иновации и влияние", казват от банката.

Сингапур е много повече от просто убежище за инвеститорите, каза Хауи от SGX: "Не става въпрос само за избягване на волатилността. Може би става въпрос по-скоро за достъп до пазар, който предлага както надеждни, така и развиващи се икономически основи, благоприятстващи инвестиране, фокусирано върху стойността."

Според Руденклау обаче, островната държава е убежище само за някои.

"Ако имате високо нетно богатство или сте семеен бизнес, това е абсолютен факт."

Друга причина градът-държава да е привлекателен за такива инвеститори е по-ниското разпространение на измами и финансови престъпления в сравнение с други държави в региона. Сингапур се класира на 10-то място в Глобалния индекс за измами от 112 държави, публикуван през октомври, въпреки че е паднал от първо на 10-то място по "устойчивост на измами" между 2024 и 2025 г., според издателя на индекса Sumsub.

Къде да се инвестира?

Пазарите на акции са привлекателни, според Хауи.

"Пазарът току-що отбеляза най-силното си рали от две десетилетия, водено от печалби, а не от спекулации."

Референтният индекс Straits Times се повиши с около 29% през годината до 28 януари, като банките, промишлеността, инфраструктурата и регионално експонираните бизнеси се представиха добре.

Келвин Тан, основател и главен изпълнителен директор на Straits42 Group, посочи жилищните имоти като привлекателни за американските инвеститори, тъй като са освободени от ABSD, или Допълнителен гербов налог за купувача - данък от 60% от стойността на имота, който купувачи от повечето страни трябва да платят. Гражданите на Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн също са освободени от ABSD.

Недостатъците

Ако даден инвеститор търси висок риск и висока възвръщаемост, Сингапур може би не е мястото. Дали обаче Сингапур е скучният пазар, както някои предполагат?

"Подозирам, че този етикет се свързва с ниска възвръщаемост и ограничени наративи. Днес е по-добре да се опише като надеждно инвестиционен. В свят, където инвеститорите все повече ценят устойчивостта, управлението и защитата от спадове, тази репутация може да се превърне в сила, а не в слабост", смята Хауи. "

"Инвеститорите не искат изненади, те искат предвидимост, а Сингапур им я дава", допълва Руденклау.