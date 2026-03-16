Китай направи поредна крачка към технологична самодостатъчност в производството на полупроводници. Hua Hong Group — втората по големина компания за чипове в страната, е разработила производствен процес на 7 нанометра, който може да се използва в системи за изкуствен интелект, съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

Става дума по-специално за подразделението за договорно производство на чипове Huali Microelectronics, което се твърди, че подготвя 7-нанометров процес в завода си в Шанхай. Ако разработката бъде реализирана в пълен мащаб, Huali ще се превърне едва във втория китайски производител с подобна технологична възможност — след SMIC, която към момента е единственият местен играч, способен да произвежда чипове по 7-нанометров стандарт.

Развитието се случва на фона на частично облекчаване на американските експортни ограничения, позволило на Nvidia да продава по-мощни AI чипове на китайски клиенти. Въпреки отстъплението, Пекин продължава да насърчава местните компании да залагат на домашни алтернативи и да намалят зависимостта си от чуждестранни доставчици.

Ключова роля в разработката изглежда играе Huawei. Част от източниците на агенцията посочват, че технологичният гигант си сътрудничи с Huali именно по 7-нанометровите технологии. В процеса е ангажиран и SiCarrier — компания, подкрепяна от Huawei, която е тествала своето оборудване в съоръжение в Шънджън.

Изследователската и развойна дейност в завода Hua Hong Fab 6 е стартирала миналата година с подкрепата на местни доставчици на производствено оборудване.

Huali планира начален капацитет от няколко хиляди пластини месечно до края на тази година, с цел постепенно увеличаване впоследствие. Вече има и конкретен клиент: китайската компания за графични процесори Biren — включена в американския търговски черен списък през 2023 г. и лишена от достъп до услугите на тайванската TSMC, използва 7-нанометровата линия на Huali за tape-out, тоест за изграждане на физически прототип на чипа преди масово производство.

Сравнението с SMIC обаче разкрива предстоящите трудности. Макар и пионер сред китайските производители в 7-нанометровото пространство, SMIC все има проблеми с нисък процент на качествените чипове от всяка силициева пластина. Huali е твърде вероятно да се изправи пред същото предизвикателство, но все още няма нито официална, нито неофициална информация по този въпрос.

Hua Hong Fab 6 е най-модерното от седемте производствени съоръжения в групата. Към момента заводът произвежда логически чипове по 22- и 28-нанометрови стандарти — значително по-зряла технология. Преходът към 7 нм би представлявал качествен скок, но разликата спрямо водещите световни производители остава голяма: TSMC и Samsung вече произвеждат чипове по 3-нанометров процес.