Проектира се нова промишлена зона на Враца, като с проектно инвестиране от 7,6 милиона евро се предвижда тя да бъде изградена и инвеститорите да имат достъп до подземна и надземна инфраструктура. Това заяви зам.-кметът на общината Александър Владимиров, цитиран от БТА.

Индустриалният парк ще е върху над 300 декара, разположени на 5 километра от областния град в посока Криводол. Предвижда се обособяването на около 20 имота, като ще бъдат изградени връзки с главния път, улична мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт, както и административна и обслужваща инфраструктура.

В района има и езеро, което ще бъде запазено.

Очаква се инфраструктурата да бъде завършена до 2029 г., като след това в зоната ще могат да се реализират инвестиции.

Проектът е на 100% финансиран чрез т.нар Концепции за интегрирани териториални инвестиции. В общинското предприятие "Индустриални зони-Враца" вече са прехвърлени държавни имоти, като по думите на зам.-кмета скоро ще бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнител и след това ще се пристъпи към строителство.

Регионът, който е близо до две граници, е традиционен център на българската промишленост, но затварянето на гиганти от времето на социализма като "Химко" удари силно по местната икономика.

През последните години се наблюдаваше съживяване с отваряне на нови заводи и разширяване на някои от местните предприятия, но влошаването на икономическия климат в Европа и особено проблемите на аутомотив индустрията се почувстваха и в родния Северозапад.

В рамките на година и половина затвориха три големи завода - този на "СЕ Борднетце - България" в Мездра, както и двете на практика нови производствени локации на "Теклас" и "МД Електроник" във Враца. Стотици хора останаха без работа.

Надеждата вероятно е, че икономическата ситуация през 2029 г. ще е различна и ще има интерес към промзоната.