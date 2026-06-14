Северна Корея управлява една от най-странните икономики на планетата. Въпреки че е една от малкото държави с ядрени оръжия, нейният брутен вътрешен продукт (БВП) за 2024 г. е бил нищожните 26,6 милиарда долара (22,9 милиарда евро). Това е около 70 пъти по-малко от икономиката на Южна Корея от 1,86 трилиона долара и около една пета от годишните приходи на най-търгуваната компания в света - Nvidia, пише DW.

Благодарение на централно планираната икономика, която дава приоритет на вътрешното производство, Северна Корея не е толкова зависима от търговията, колкото средната пазарна икономика, отчасти поради международните санкции, въведени от Организацията на обединените нации през 2017 г. заради програмата ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети.

Общият внос и износ на Севера представлява само малка част от БВП, в сравнение с Юга, където международната търговия съставлява около 80% от икономиката, според Световната банка.

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Колко важен е Китай за икономиката на Северна Корея?

Може да се каже, че Китай играе почти изключителна роля в минималната зависимост на Северна Корея от търговията.

Според базирания във Вашингтон мозъчен тръст "Национален комитет за Северна Корея", Пхенян зависи от Китай за до 95% от общата търговия и 85% от износа си. Почти целият внос също идва от Китай. През 2024 г. законният внос на Северна Корея е възлизал на едва 2,33 милиарда долара - нищожно по световните стандарти.

При липсата на вътрешно производство на петрол, тези доставки от Китай включват петрол и други горива и са от съществено значение за функционирането на икономиката, заедно с храни, текстил, машини, електроника и превозни средства. Това дава на Пекин огромно икономическо влияние върху севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

Неотдавнашен доклад предполага, че президентът на САЩ Доналд Тръмп сега се опитва да използва тази сила, за да върне Пхенян на масата за преговори относно спорната му ядрена програма. Китайският президент Си Дзинпин ще посети Пхенян на 8 и 9 юни, според държавните медии в двете страни. Това е първото посещение на Си в Северна Корея от 2019 г. насам.

Какво е позволено на Северна Корея да изнася за останалата част от света?

Легалният износ от това, което САЩ определят като държава-престъпник, е още по-малко впечатляващ. Според Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите, износът на Северна Корея едва е достигнал 360 милиона долара през 2024 г.

Тези продажби в чужбина са поразително скромни, като изкуствената коса и перуките са единственият бестселър на страната, съставляващ около 40% от износа, предимно за Китай, който след това ги реекспортира за останалата част от света.

Северна Корея се обърна към перуките за жизненоважни чуждестранни доходи, след като санкциите блокираха традиционния ѝ голям износ като въглища и минерали, докато изкуствената коса не беше изрично забранена.

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Комунистическата страна също така разполага с изобилие от евтин и често принудителен труд - идеален за силно трудоемък и нискотехнологичен бизнес като производството на перуки. Други стоки като волфрам и други руди, замразена риба, желязо и стомана и компоненти за часовници съставляват по-малко от 10% от износа на страната.

Откакто бяха наложени санкциите, Пхенян е губил приблизително 2,2 милиарда долара годишно от приходи от износ, според мозъчния тръст Корейски икономически институт на Америка.

Как иначе Пхенян печели пари?

Освен оскъдния си износ, Северна Корея генерира значително повече твърда валута чрез сивата си икономика. Страната изпраща десетки хиляди работници в чужбина, много от които в Русия и Китай, за да работят в строителството, дърводобива, фабриките и рибарството. Тази програма е широко разглеждана от правозащитните организации и ООН като друга форма на принудителен труд.

След това държавата конфискува по-голямата част от заплатите им, генерирайки около половин милиард долара годишно, според експертната група на ООН. Хиляди севернокорейски компютърни специалисти също работят дистанционно за компании, базирани в САЩ, Южна Корея и Европейския съюз, преструвайки се на легитимни фрийлансъри, използвайки фалшиви - често откраднати - самоличности. Често те печелят високи заплати, които след това се връщат обратно към режима.

През 2024 г. тези парични преводи за лоялност са донесли 800 милиона долара за държавата, според Министерството на финансите на САЩ. Северна Корея също така управлява една от най-сложните и доходоносни хакерски програми в света, което накара един американски мозъчен тръст да нарече киберпрестъпниците ѝ "най-опасната държавно спонсорирана заплаха за сектора на финансовите услуги".

През 2025 г. севернокорейските хакери откраднаха рекордните 2,02 милиарда долара в криптовалута, което представлява над половината от всички кражби на цифрови валути в световен мащаб през тази година, изчисли фирмата за блокчейн разузнаване Chainalysis. И все пак, най-големият - и най-сенчест - паричен хакер на комунистическата нация е подхранван от войната в Украйна и дългогодишните тесни връзки на Пхенян с Москва.

Северна Корея е доставила на Русия милиони артилерийски снаряди, ракети и балистични ракети, засилвайки военната машина на Кремъл и печелейки на режима на Ким приблизително от 7 до 13,8 милиарда долара от 2023 г. насам, според южнокорейския Институт за стратегия за национална сигурност.

Тези приходи, според служители на разузнаването, базирани в Сеул, се използват за ускоряване на ядрената и балистичната ракетна програма на Севера, както и за осигуряване на допълнителен петрол и храни от Китай.