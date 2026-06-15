Северна Македония приветства с отворени обятия турските инвеститори в страната и се надява двете държави да увеличат обема на търговията помежду си поне двойно. Това обяви премиерът на Северна Македония Християн Мицковски, цитиран от местните медии. По време на провеждащ се в Истанбул бизнес форум, той се срещна с турския министър на търговията Омер Болат.

"Търговията между двете страни е достигнала 886 милиона долара към края на 2025 г. Движим се стъпка по стъпка към общата ни цел от обем на двустранната търговия от 2 милиарда долара", заяви Болат, цитиран от Daily Sabah.

От своя страна Мицкоски покани турски бизнесмени да инвестират в страната му.

"Вратите са отворени, възможностите са реални и можем да изградим бъдещето заедно. Над 1 милион граждани в Турция имат корени в Северна Македония и искам те да видят страната ни като осезаема възможност за бъдещето", коментира Мицкоски.

Той подчерта географското положение на страната като естествена врата, свързваща Близкия изток, Турция и Югоизточна Европа с централната част на европейския континент. Според министъра турските фирми могат да създадат производствени мощности, интегрирани в европейската верига за доставки, и да пуснат продуктите си на европейските пазари при изключително благоприятни условия.

Мицкоски подчерта, че неговото правителство е осъществило серия от реформи за подобряване на бизнес климата, намаляване на административните процедури и дигитализиране на обществените услуги.

"Моята страна се очертава като страна, която предлага стабилност, предвидимост и изключително благоприятни условия за развитие на бизнеса", обобщи премиерът на Северна Македония.

Според властите в Скопие Северна Македония е призната за една от най-конкурентните бизнес дестинации в региона на Западните Балкани, като това тепърва ще се развива още. Страната е подготвила Национална стратегия за развитие до 2044 г., в партньорство с Програмата за развитие на ООН.

Стратегията идентифицира 13 ключови области с най-голям потенциал за растеж, целящи да превърнат страната в регионален център за производство, логистика, модерни технологии и енергетика.