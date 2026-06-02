Северна Македония ще инвестира самостоятелно 2,1 милиарда евро само в пътната инфраструктура на Коридор 8, заяви транспортният министър на страната Александър Николоски, цитиран от местните медии. Според твърдението през следващите няколко месеца ще се инвестират над 3 милиарда евро в железопътна инфраструктура.

"С това общите инвестиции на Северна Македония в ключовия за Европа инфраструктурен проект възлизат на 5,5-6 милиарда евро", заяви вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски, цитиран от Mia.mk.

В скорошна реч по време на бизнес форум Николоски спомена, че двете летища в страната - в Скопие и Охрид, също част от Коридор 8, отбелязват напредък.

Летището в Охрид по план се реконструира до юли, а летището в Скопие е регистрирало значително увеличение на броя на пътниците през първото тримесечие на тази година в целия регион.

"В момента има 2,1 милиарда евро инвестиции, включващи магистрали и скоростни пътища, които се строят или са пред завършване. За страна с 1,8 милиона жители и БВП от около 21-22 милиарда долара това е огромна инвестиция. Магистралата Охрид-Кичево струва по-малко от 800 милиона евро.

Най-накрая я завършваме, тъй като се сблъскахме с множество предизвикателства. Връзката с тази магистрала през Струга до Кяфасан, независимо от маршрута, който ще изберем, ще бъде под егидата на ЮНЕСКО като част от защитата на ЮНЕСКО. Не е въпросът дали, а как и къде. Ще струва почти 250 милиона евро."

Според твърденията на властите страната се намира и във финалната процедура за избор на изпълнител съвместно с Европейската банка за развитие за проектиране на магистрала от Кичево до Букояни, което ще струва приблизително 220 милиона евро.

"Действа се и по участъка Букояни - Гостивар, за който вече има изпълнител и работим с консорциума Bechtel и Enka, който ще струва почти 590 милиона евро и по който вече работим активно, като вече има 50-процентов напредък.

Следва участъкът от Гостивар до Тетово, след това имаме 150 милиона евро за пълната реконструкция на околовръстния път на Скопие, към които добавяме още 300 милиона евро за скоростна магистрала, по която ще работим съвместно с Европейския съюз. Имаме и пълна реконструкция на граничния пункт Кяфасан с Албания, както и граничния пункт Деве баир с България и тяхното разширение", коментира транспортнитя министър.

Успоредно с това се извършват работи по изграждането на железопътната линия, като министърът припомня, че вече е постигната сделка между Северна Македония и България.

"В този проект инвестициите се оценяват на над 3 милиарда евро."

През януари тази година беше пуснат в експлоатация първия участък от жп връзка с България на стойност 90 милиона евро. В момента се работи по втория участък от връзката, която е на стойност 200 милиона евро.