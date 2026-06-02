Криптоборсата Coinbase обяви официалното си завръщане на индийския крипто пазар. За първи път ще предлага и пълна поддръжка на индийски рупии (INR) за местните потребители.

Ходът бележи значителна промяна в стратегията на американската борса и идва четири години след неуспешния ѝ опит за навлизане в страната, който беше прекратен само дни след старта заради регулаторни затруднения.

Навлизането на крипто пазара на Индия включва директна интеграция с местната банкова система, локални пазари за търговия и разширен набор от продукти както за индивидуални, така и за професионални инвеститори.

Сред най-съществените промени е възможността потребителите да депозират и теглят индийски рупии директно чрез системата "Immediate Payment Service" (IMPS), която е широко използвана в индийската банкова инфраструктура.

Това премахва необходимостта от използване на P2P платформи или посредници за прехвърляне на средства между банкови сметки и крипто борси - практика, която дълго време беше основен метод за достъп до пазара в страната.

Компанията определя страната като един от най-важните пазари за дългосрочния растеж на крипто индустрията, благодарение на бързоразвиващата се технологична екосистема и нарастващия интерес към дигиталните активи сред младите потребители.

На този фон Резервната банка на Индия (RBI) планира да разшири използването на дигиталната рупия - дигиталната валута на Централната банка на Индия (CBDC).

Централната банка разглежда допълнителни случаи на използване на социални плащания и пилотни проекти за трансгранични транзакции, съобщи Reuters, позовавайки се на годишния доклад на RBI за 2025-2026 г.

Дигиталната рупия е дигиталната форма на физическата валута на Индия. Според уебсайта на RBI, емитирането, разпространението и използването на дигиталната рупия в сегмента на дребно е в пилотен режим от декември 2022 г.