Борса за криптовалути, свързана с Русия, обяви, че е преустановила дейността си след кибератака, довела до загуба на над 1 милиард рубли (13 милиона щатски долара), принадлежащи на руски потребители, предава The Moscow Times. Grinex съобщи в изявление, че пробивът носи "признаци на участие на чуждестранни разузнавателни служби", наблюдавайки технологиите, използвани при атаката, както и това, че парите са източени за броени минути. Няма обаче доказателства в подкрепа на твърдението.

Инцидентът подчертава рисковете, свързани с по-малките крипто платформи, работещи в и около Русия, където борсите не са официално регистрирани в страната и много редовни потребители разчитат на чуждестранни платформи.

Кибератаката също така подчертава предизвикателствата, пред които са изправени крипто-базираните платежни системи, които се появиха като заобиколни решения на западните санкции. Grinex беше стартирана през 2025 г. след демонтирането на московската борса Garantex от американските власти. В допълнение към търговията с рубли и широко използваната стабилна монета USDT, платформата предлага A7A5, криптовалута, описана като стабилна монета, обвързана с рубла.

A7A5 беше пуснат от свързаната с отбранителната промишленост банка "Промсвязьбанк" и Илан Шор, банкер беглец, осъден във връзка с голям случай на измама в Молдова. Токенът е бил използван за трансгранични транзакции за заобикаляне на санкции срещу Русия, като отчетеният оборот е достигнал 100 милиарда долара до началото на 2026 г. Великобритания и Съединените щати санкционираха Grinex през август 2025 г. по обвинения в подкрепа на войната на Русия в Украйна.

Американските власти по-рано добавиха Garantex в черния списък през 2022 г. за предполагаемо улесняване на киберпрестъпления и пране на пари.

От Grinex твърдят, че откраднатите средства са били конвертирани в криптовалутата TRX чрез борсови услуги и прехвърлени на един адрес, който в момента съдържа около 45,9 милиона TRX (около 15 милиона долара). Съобщение на уебсайта на борсата гласи, че платформата е в процес на техническа поддръжка.