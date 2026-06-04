BP обмисля продажбата на целия си британски офшорен бизнес след повече от 60 години присъствие в Северно море, съобщават Financial Times и The Telegraph. Нефтеният гигант е водил преговори с конкурента Ithaca Energy, като все още разглежда и други сделки.

Евентуалното излизане на BP би се превърнало в най-голямата корпоративна жертва на данъчната политика на лейбъристкото правителство спрямо нефтената и газовата индустрия.

78% данък задушава сектора

В основата на напрежението е извънреден данък върху печалбите от нефт и газ, който натоварва бранша с обща данъчна ставка от 78%. Миналия месец финансовият министър Рейчъл Рийвс удари сектора с нови фискални мерки: отмени правилото, позволяващо на компаниите да приспадат британски печалби срещу загуби от чуждестранни операции.

Мярката трябва да донесе стотици милиони лири годишно за хазната.

BP е изчислила директните си разходи: в годишния доклад за 2025 г. компанията посочва, че решението на правителството да вдигне данъка с 3% и да го удължи до 2030 г. я е струвало допълнителни 539 млн. лири. Само за 2024 г. BP е платила 1,2 млрд. лири данъци към британската хазна.

Политически сблъсък

Конфронтацията не е само финансова. Енергийният министър Ед Милибанд нарече печалбите на BP "морално и икономически погрешни" в публикация в X/Twitter, която по-късно изтри. Коментарът последва отчетени от BP "изключителни" приходи от 2,4 млрд. лири за първото тримесечие, реализирани частично заради търговията с петрол на фона на конфликта с Иран.

Главният изпълнителен директор Мег О'Нийл вече е наредила преглед на офшорните операции на компанията. BP притежава дялове в 20 до 25 добивни находища в Северно море и е един от най-крупните оператори в региона.

Отлив

BP не е изолиран случай. Shell вече е прехвърлила всичките си британски офшорни активи в съвместно предприятие с Equinor. Chevron и ConocoPhillips също са продали позиции на по-малки независими компании. По данни на бранш асоциацията Offshore Energies UK, секторът вече губи около 1 000 работни места месечно.

Правителството отговори, че дава на сектора "дългосрочна сигурност за планиране и инвестиции" и ще замени данъка след изтичането му през 2030 г. - или по-рано, при определени ценови условия.

BP и Ithaca Energy отказват коментар.