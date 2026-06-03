Кризата с доставките на петрол през Ормузкия проток донесе неочаквани печалби за най-големия производител на петрол в Русия. От официалните данни на "Роснефт" става ясно, че тримесечната печалба на гиганта е скочила седем пъти.

Бизнесът се завръща на бързи обороти след година на свободно падане под натиска на ембаргото. Приходите в началото на годината са нараснали с 4,3% до над 2 трилиона рубли (над 27 млрд. долара). Оперативната печалба се е повишила с близо 37 на сто до над 9 милиарда долара.

Отчетеният общ добив на въглеводороди от "Роснефт" възлиза на над 63 милиона тона нефтен еквивалент за тримесечието. Пазарът е бил захранван с по 5,21 милиона барела нефтен еквивалент всеки ден.

Скъпото гориво

Рекордните печалби на руския гигант дойдоха на гърба на кризата в Близкия Изток. Затварянето на Ормузкия проток в разгара на сблъсъците с Иран срина световните доставки на петрол с над 10 милиона барела дневно само в рамките на един месец.

Петролът сорт Brent поскъпна с 65%, което Световната банка определи като най-резкия месечен ръст в историята. Дори след частичното успокоение на цените през април заради временното примирие, търговските кораби все още нямат свободен достъп до протока.

Блокадата вдигна и цената на руския сорт петрол Urals. Актуалната пазарна цена на руския сорт петрол Urals в началото на юни 2026 г. се движи около 85 долара за барел.

Както Money.bg вече писа, в началото на април цeнaтa нa Urаlѕ нaдxвъpли 116 дoлapa зa бapeл и стигна 13-годишен връх. През май руското Министерство на финансите отчете средна стойност за данъчно облагане от 95 долара за барел.

Въпреки временното прекратяване на огъня и частичното успокояване на цените през април, ситуацията остава критична. Търговското корабоплаване продължава да бъде силно ограничено, което поддържа световните цени на петрола на трайно високи нива.

Украинските дронове

Главният изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин прие резултатите с подчертано внимание, предупреждавайки за значителни оперативни рискове на терен. Като най-опасни и постоянни фактори за дейността той посочи военните удари срещу рафинерии и складове.

"Оценяваме необходимостта от осигуряване на обезценка на потенциални активи, които биха могли да повлияят негативно на финансовите резултати", казва Сечин в прессъобщение на компанията.

Рафинериите и складовете в Европейската част на Русия са постоянна цел на далечни украински дронове. В резултат щетите компанията е принудена да прави извънредни разходи за ремонт и защита, както и да отчита обезценка на активите си.