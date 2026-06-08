С нова прогноза за финансовите резултати на авиосектора Международната асоциация за въздушен транспорт накратко "приземи" глобалната авиация.

На годишно събрание в Рио де Жанейро, което се проведе между 1 и 3 юни, организацията разкри, че очаква нетната печалба на авиокомпаниите да стигне 23 милиарда долара.

Според Ройтерс това е почти двойно по-ниска стойност от прогнозните около 41 милиарда долара, направени през декември миналата година - малко преди началото на войната в Близкия изток.

Керосинът

Основният виновник за кризата е конфликтът в Близкия изток, който взриви енергийните пазари. Цените на самолетното гориво скочиха със 70% спрямо миналата година - от 90$ на барел до над 150$.

Към това трябва да прибавим и затворените въздушни пространства, които принуждават превозвачите да правят дълги и скъпи заобикаляния. Търговските маршрути между Европа и Азия станаха по-дълги и изискват повече гориво заради затвореното въздушно пространство и над Русия.

И макар хората да не са спрели да пътуват, а самолетите да летят пълни, авиокомпаниите вече печелят едва по около 4,5 долара на пътник. Това е двойно по-малко в сравнение с преди.

Между чука и наковалнята

Европейските авиокомпании се намират във финансова и оперативна криза, притиснати между рекордно скъпия керосин затворените въздушни пространства от двете страни.

Money.bg вече писа, че Lufthansa Group предприе най-радикалната мярка на континента, като заличи 20,000 полета от разписанието си за сезона пролет-есен 2026 г.

Cъĸpaщeниятa щe зaceгнaт ocнoвнo eвpoпeйcĸитe мapшpyти нa гpyпaтa и щe нaмaлят лeтния й ĸaпaцитeт c oĸoлo 1%. Πo oцeнĸи нa ĸoмпaниятa тaĸa щe бъдaт cпecтeни oĸoлo 40 000 тoнa peaĸтивнo гopивo.

British Airways заедно с компанията-майка IAG, пренарежда мрежите си и въвежда допълнителни такси за гориво, пише The Guardian.

Анализаторите от банковия сектор сринаха прогнозите за печалби в Европа. Очаква се чистата оперативна печалба на Air France-KLM да се срине с 34%, а easyJet ще отчете с една трета по-нисък резултат.

Америка страда от войната

Данните на Бюрото по трудова статистика на САЩ показват, че цените на самолетните билети са се повишили с 20,7% на годишна база до април 2026 г.

Както съобщи CNBC, цените на самолетните билети достигнаха нива, невиждани от бума на "пътуванията за отмъщение" през лятото на 2022 г., когато Covid-19 беше обвил света в криза.

Кризата засяга превозвачите неравномерно, но широко. American Airlines обяви миналата седмица, че временно ще спре шест вътрешни маршрута през август и септември, включително полети от Лос Анджелис до Кливланд, Колумбъс, Питсбърг и Вашингтон Дълес, както и от Шарлът до Онтарио и Сакраменто.

Авиокомпанията предупреди, че повишените цени на горивото ще добавят 4 милиарда долара разходи тази година, което потенциално ще я доведе до загуба.

American Airlines не е изключение. Конкуренти като United Airlines също намалиха капацитета си с 5%, а по-малки превозвачи вече бяха принудени да преустановят дейност.