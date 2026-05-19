Авиокомпанията Ryanair отчете рекордна годишна печалба от близо 2,3 милиарда евро, което е скок от 40% на печалбата си за цялата година. Компанията заяви, че е подготвила планове за действие в случай на "Армагедон" и влошаване на кризата с реактивното гориво в Европа.
Освен това предупреди, че по-слабите превозвачи, които не могат да се справят ефективно с керосиновата криза, може да не оцелеят до зимата.
Вместо сегашните 40 минути, Ryanair ще затваря гишетата за багаж 1 час преди полет
Мярката ще влезе в сила от 10 ноември и ще важи за всички летища
Това става ясно от финансовият директор Нийл Сорахан на нискотарифната авиокомпания, който говори пред CNBC. Той добави, че Ryanair изпълнява пълен график това лято и не се планира анулиране на полети.
Спасително въже?
Основното спасително въже на Ryanair е, че са успели предварително да заключат цената на 80% от необходимото си гориво за предстоящия летен сезон. Това ги предпазва от пазарните шокове, които удрят конкурентите им без такива финансови буфери.
Превозвачът е обслужил рекордните над 208 милиона пътници, което е 4% ръст. За да поддържа самолетите си пълни в условия на инфлация обаче, компанията дори бе принудена леко да намали цените на билетите в началото на сезона, което свали общите ѝ приходи с 11% до 15,5 милиарда евро.
Застраховката на горивото покрива предимно летния сезон на 2026 г. Ако цените на петрола останат около 150 долара за барел и през есента, Ryanair ще трябва да купува скъп керосин за зимното си разписание, което рязко ще свие маржа им на печалба.
Фалити при конкуренцията
Главният изпълнителен директор на компанията Майкъл О'Лиъри и финансовият директор Сорахан посочват, че ако цената на петрола се задържи около 150 долара за барел заради блокирането на важни търговски пътища, по-малките компании със структурни дългове няма да издържат.
Като потенциално застрашени в медийните си изказвания те вече директно споменаха имена като Wizz Air и airBaltic.
От Wizz Air подчертаха, че разполагат със стабилен баланс и висока ликвидност, гарантираща работата им за поне 18 месеца напред, пише AeroTime.
А относно airBaltic, прогнозата съвпадна с момента, в който парламентът на Латвия одобри спешен краткосрочен държавен заем от 30 милиона евро за компанията, който трябва да бъде върнат до 31 август 2026 г.
Както Money.bg вече писа, Lufthansa е съкратила 20 000 полета. Koмпaниятa твъpди, чe пътницитe щe зaпaзят дocтъп дo дългитe пoлeти, нo тoвa щe cтaвa чpeз пoвeчe пpeĸaчвaния пpeз шecттe ocнoвни xъбa нa гpyпaтa - Фpaнĸфypт, Mюнxeн, Цюpиx, Bиeнa, Бpюĸceл и Pим.
По оценки на компанията така ще бъдат спестени около 40 000 тона реактивно гориво
Ha пpaĸтиĸa тoвa oзнaчaвa пo-мaлĸo диpeĸтни вpъзĸи в Eвpoпa, пo-дългo пътyвaнe и вepoятнo пo-виcoĸи цeни нa билeтитe пpeз лятoтo.
От компанията са "все по-уверени", че физическите прекъсвания на доставките на гориво това лято са малко вероятни, тъй като Европа се диверсифицира от Ормузкия проток към доставчици в Съединените щати, Венецуела и Бразилия.
Според Ryanair заплахата от недостиг на гориво намалява.
n-a-SnsiYLLVна 19.05.2026 в 12:26:23 #1
