NextEra Energy и Dominion Energy обявиха историческо споразумение за сливане. Сделката, оценена на близо 67 милиарда долара, ще създаде най-голямата регулирана електроенергийна компания в света. Стойността на обединеното дружество, включително неговите дългове, ще достигне колосалните 400 милиарда долара, пише Reuters. Това е най-голямото придобиване в историята на енергийния сектор.

Нова ера за NextEra

Според официалните условия на споразумението, акционерите на NextEra Energy ще притежават 74,5% от новата компания, докато тези на Dominion Energy ще контролират останалите 25,5%.

Обединената компания ще продължи да работи под името NextEra Energy, Inc. Акциите ѝ ще се търгуват на Нюйоркската фондова борса под съществуващия борсов символ NEE.

NextEra е най-голямата компания за възобновяема енергия в света и най-скъпата компания за комунални услуги в САЩ. В индекса S&P 500 притежава пазарна капитализация от над 190 милиарда долара.

Това не е равностойно партньорство, а стратегическо изкупуване, според Reuters. Компанията използва своите скъпи акции като валута, за да плати на акционерите на Dominion.

Но защо Dominion?

Dominion е комунална компания, отговорна за захранването на най-големия пазар на центрове за данни в света - този в щата Северна Вирджиния.

През нейната мрежа преминава близо 70% от целия световен интернет трафик, което прави компанията незаменим партньор за технологични гиганти като Amazon, Microsoft и Google.

Строителство на център за данни в щата Вирджиния

Пазарната капитализация на Dominion Energy преди обявяването на сделката надхвърляше 50 милиарда долара. В рамките на самото сливане обаче е оценена на близо 67 милиарда долара, като се включва премията, която се плаща за придобиването на акциите.

"Търсенето на електроенергия нараства по-бързо от десетилетия", се казва в изявление на главния изпълнителен директор на NextEra Джон Кечъм. Именно заради това обединяването е важно за компанията.

Кечъм ще продължи да бъде главен изпълнителен директор на обединената компания.

Резултатът

Сделката между двата гиганта наистина ще се превърне в най-голямата на пазара на възобновяема енергия и съхранението ѝ.

Новата компания няма да да добива газ като петролна компания. Тя обаче става номер едно в САЩ по капацитет на газови електроцентрали.

Поради огромния и постоянен глад на AI центровете за данни, изпълнителният директор на NextEra обяви завой към "всички форми на енергия", увеличавайки инвестициите в газови мощности, за да гарантира стабилност на мрежата.

Двете компании заедно ще притежават внушителен ядрен флот. Това ги извежда на второ място в САЩ, веднага след лидера Constellation Energy. Ядрената енергия е критична за AI сектора, тъй като осигурява 100% чиста енергия без прекъсване, денонощно.