Завод, изграден изцяло с българска инвестиция край азербайджанската столица Баку, скоро започва да произвежда смазочни материали за индустрията, като има амбициозни планове в сферата на "зеления" водород.

В него са вложени близо 8 милиона долара.

Предприятието, което е в етап на предпускови изпитания, се намира в индустриалната свободна зона на град Сумгаит. То беше посетено и от президента Илияна Йотова, която е на визита в страната, става ясно от съобщение на прессекретариата на държавния глава.

Именно това е и единственият до момента индустриален проект, доведен до реализация след посещението на азербайджанския президент Илхам Алиев в България през 2023 г.

Става дума за инсталация, която рециклира отработени автомобилни и индустриални масла и ги превръща в базово масло. От него се правят специализирани продукти за автомобилно, индустриално и други приложения. До момента такъв проект в Азербайджан не е реализиран.

Зад завода стои азеро-българското съвместни дружество Caspian Lubricants Recycling, като в съобщението от президентството се посочва, че проектът е на българска комапния, "чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти". Изпълнителен директор на Caspian Lubricants Recycling е българинът Калин Рунтев, който ръководи и "Торек Инженеринг" у нас.

Едноличен собственик на капитала е основаната през 1995 г. строителна компания "Динамик Ресурс", която изгражда спортни съоръжения. Тя вече има реализирани проекти в Азербайджан - изграждане на нов стадион, както и подмяна на настилката на съществуващ такъв. Само за 2024-а приходите на дружеството са над 12 милиона лева.

Самият Рунтев в периода 2012 г. - 2021 г. е бил директор в "Приста Рисайклинг" (част от "Приста Ойл Холдинг") в България, Украйна и Узбекистан.

В интервю за азербайджанската агенция Trend през октомври той обяснява необходимостта от изграждането на завода - страната се нуждае от десетки хиляди тонове базово масло годишно, но освен това има и международно търсене и така очакването е 60-70% от продукцията да се изнася с приоритет към Европейския съюз, а на следващ етап - и към Близкия Изток.

В друго интервю - за местния портал Report, Рунтев обяснява, че плановете са за преработка на до 24 000 тона отпадни масла годишно, като от тях ще се произвеждат до 18 000 тона нови и 2-3000 тона битум.

На следващ етап ще се внедри линия за производство на по-високо рафинирано базово масло, а освен това догодина се планира внедряването на инсталация за производство на "зелен" водород.