Преди дни Илон Мъск обяви Terrafab — полупроводников завод на стойност между 20 и 25 милиарда долара в Остин, Тексас. Съоръжението ще произвежда AI чипове за Tesla, SpaceX и xAI и ще се управлява съвместно от първите две компании. "Или строим Terrafab, или нямаме чипове — а ни трябват чипове, затова го строим", заяви Мъск пред публика, събрана в изоставена електроцентрала в центъра на града.

Заводът ще работи с 2-нанометрова технология — най-напредналата в търговска употреба, и ще произвежда едновременно процесори за автономни коли, хуманоидни роботи Optimus, инфраструктурата на xAI и орбитални сателитни центрове за данни на SpaceX. Дългосрочната цел е достигане на 70% от глобалния капацитет на тайванския гигант TSMC - мощ, изграждана в продължение на десетилетия и с над $165 милиарда инвестиции.

Не можем да говорим за чипове и за Тайван без да говорим и за геополитика. И за Китай.

Тайванските заводи за чипове държат 78% от световния пазар и 92% от производствения капацитет за най-напреднали чипове. TSMC е основната компания в страната.

Анализаторите наричат ситуацията "силициевия щит" на острова: логиката, че Пекин не може да си позволи да спре производство, от което самият той зависи. Китай получава 60% от нужните си чипове от Тайван, а тайванският износ на полупроводници за континентален Китай и Хонконг надхвърля 85 милиарда долара годишно.

Щитът, обаче, не е непробиваем. Пекин е заявил намерение за "национално обединение" с Тайван до 2049 г., а американски разузнавателни оценки сочат евентуална инвазия в близките години. Блокада или военна операция биха спрели износа от острова мигновено, парализирайки индустрии по целия свят.

Според икономически прогнози пълномащабна китайска инвазия в Тайван може да свие глобалния БВП с до 2,8%, а възстановяването на веригите за доставки би отнело години.

Освен това, Китай работи за независимост в полупроводниковата индустрия и собствените му чипове вече са конкурентни, макар и на стария 7-нанометров процес.

Мъск, чиито компании зависят от TSMC и Samsung за следващите поколения процесори AI5 и AI6, явно обмислят резервен сценарий. Или поне продава убедително идеята за такъв.

Разстоянието между презентацията и реалността е значително. Машините с екстремно ултравиолетова литография, необходими за производство на напреднали чипове, струват близо половин милиард долара бройка. TSMC едва сега произвежда 2-нанометрови чипове в реален обем, а фабриката му в Аризона няма да достигне тази технология преди 2029 г. Tesla никога не е управлявала собствено производство на чипове. Мъск не обяви нито дата за строеж, нито производствен график.

Инвеститорите, преживели Battery Day през 2020 г., ще разпознаят модела. Тогава Мъск обещаваше революция в производството на батерии с конкретни цифри и срокове — повечето от тях не са изпълнени и до днес. Финансовата картина около Terrafab е също толкова размита: Tesla планира около 20 милиарда долара капиталови разходи за 2026 г., а как допълнителните 20-25 милиарда за завода се побират в сметката, не е обяснено.

Все пак едно е сигурно: в свят, в който 90% от най-напредналите чипове се правят на остров, оспорван от ядрена сила, не е лошо да имаш и други варианти.