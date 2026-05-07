След като биометричните данни бяха вградени в личните карти в много европейски страни, подобна мярка очаква и банковите. Според Euro Weekly News испанските банки се подготвят да въведат биометрични дебитни карти още в края на годината.

Какво ги отличава?

Основната разлика за потребителите е, че няма да въвеждат ПИН код при извършване на транзакции и теглене на пари. Вместо това те ще верифицират действията чрез пръстови отпечатъци, разпознаване на лице, сканиране на ириса и дори разпознаване на глас, разяснява платформата за финансови услуги Stripe.

Във всяка карта ще има вграден сензор за пръстови отпечатъци, върху който потребителят ще поставя пръста си, докато държи картата близо до терминала. Данните се съхраняват директно върху чипа, а не на външни сървъри, което означава, че не се споделят с банката, магазина или трета страна по време на транзакция, успокояват от Euro Weekly News.

С въвеждането на новата технология се цели намаляване на злоупотребите с банкови карти, за които в момента е необходим единствено персонализирания код. Биометричните данни правят транзакциите не само по-сигурни, но и по-бързи и удобни.

Приложенията им във финансовия и публичния сектор обхващат обикновени плащания на каса, достъп до банкови услуги и финансови портфейли, както и плащания на сметки, получаване на помощи и здравни услуги.

Бъдещето на технологията

Според експертите днес използването на биометричните данни се е превърнало в ежедневие за милиони потребители, като е вградено дори в смартфоните. Именно това се очаква да направи прехода по-лесен и разбираем.

Въпреки това, според проучване на NMI от 2022 г. 55% от потребителите на възраст между 25 и 40 години са използвали биометрични плащания, но по-малко от 10% на възраст 57 и повече години имат опит с тях. Това е индикатор за бъдещи затруднения и необходимост от влагане на ресурси в информационна и образователна кампания.

Според Stripe световният пазар на биометрични карти се очаква да нарасне със сложен годишен темп на растеж от близо 118%, достигайки 18,4 милиарда долара между 2024 и 2029 г., като технологията вече се използва в сектори като банковото дело и търговията на дребно. Пандемията ускори процеса заради повишените хигиенни мерки и желанието за минимизиране на физическия контакт.

Част от страните, в които биометричните банкови карти са въведени, са Франция (BNP Paribas, Crédit Agricole), Турция (Garanti BBVA) и Япония (Life Card). В други, включително България, те са на ниво тестове, а в страни като Индия и Великобритания са частично въведени. На този етап новата технология работи паралелно със старата, като за някои транзакции все още е необходим ПИН код.