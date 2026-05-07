Медийният предприемач, филантроп и основател на CNN Тед Търнър почина в сряда на 87-годишна възраст, заобиколен от семейството си, съобщи компанията Turner Enterprises. С неговата смърт светът губи човека, превърнал телевизионните новини в денонощен феномен.

"Тед беше интензивно ангажиран и отдаден лидер — безстрашен, неустрашим, винаги готов да залага на интуицията си. Той беше и ще остане духът на CNN. Тед е великанът, на чиито рамене стоим ", заяви Марк Томпсън, председател и главен изпълнителен директор на CNN Worldwide.

Трудният старт на империята

Роден на 19 ноември 1938 г. в Синсинати, Охайо, Робърт Едуард Търнър III израства в сянката на властен, нестабилен и алкохолизиран баща насилник. Семейството се премества в Савана, Джорджия, а младият Тед е изпращан в строги военни училища.

Записва се в университет от Бръшляновата лига, но баща му спира издръжката, защото не одобрява специалността. Завръща се в Джорджия, за да работи в семейната рекламна компания.

На 24 години животът му се преобръща: баща му се самоубива, оставяйки му компания за билборди на стойност 1 млн. долара. "Той постъпи противно на всичко, което ме беше учил: бъди смел и се дръж", казва Търнър за смъртта на баща си, цитиран от CNN.

Вместо да се срине, Търнър закупува радиостанции, а през 1970 г. - и занемарена телевизионна станция в Атланта. Шест години по-късно изпраща сигнала й по сателит и така създава първата кабелна "суперстанция" в историята на американската телевизия. Купува бейзболния отбор Atlanta Braves и баскетболния Atlanta Hawks — отчасти заради правата за излъчване, отчасти заради удоволствието.

Лудостта, която промени всичко

В края на 70-те на Търнър му хрумва идеята за 24-часов новинарски канал — в епоха, когато трите големи мрежи все още царуват и никой не си представя новините като непрекъснат поток. Много хора смятат идеята му за налудничава.

"Работех до седем вечерта и когато се прибирах, новините вече бяха свършили. Реших, че има много хора като мен", обяснява той логиката си по-късно.

На 1 юни 1980 г. CNN е в ефир — първият 24-часов новинарски канал в света. Ранните години са белязани от технически проблеми и подигравки. Но когато избухва Войната в Персийския залив през 1990 г., светът осъзнава какво е създал Търнър: за първи път война се излъчва директно — и само CNN е там.

През 1991 г. сп. Time го обявява за "Човек на годината", позовавайки се на влиянието му върху 150 страни.

Търнър продължава да гради: добавя CNN2 (по-късно HLN) през 1982 г., CNN International — през 1985 г., а после и TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network. В средата на 80-те купува библиотеката на MGM с над 4000 филма, като предизвиква скандал с решението да оцвети черно-бели класики, включително "Казабланка". Критикът Роджър Ибърт пише, че това е "един от най-тъжните дни в историята на киното".

Животът извън бизнеса

На върха на кариерата си Търнър се жени за актрисата Джейн Фонда — трети и последен брак, сключен през 1991 г. Връзката между символа на американския капитализъм и кинозвездата с прогресивни възгледи изненадва мнозина, но двамата са обединени от споделено любопитство към света.

"Ние двамата бяхме деца на самоубийци и се разбирахме", казва Фонда, цитирана от NBC. След десет години заедно се развеждат през 2001 г. "Много ми беше трудно. Оцелях, но се чувствах по-щастлив, когато бях с нея", признава Търнър.

Въпреки раздялата двамата поддържат близко приятелство до края. "Само защото хората се развеждат, не значи, че спират да се обичат", казва Фонда, цитирана от CNN.

Болезненото слизане от трона

През 1996 г. Търнър продава Turner Broadcasting System на Time Warner за 7,5 млрд. долара и остава като вицепредседател. Сливането на Time Warner с AOL през 2001 г. се превръща в един от най-провалените корпоративни съюзи в историята — загубата достига рекордните 99 млрд. долара.

Търнър губи не само влиянието си, но и по-голямата част от богатството си.

"Изгубих Джейн. Изгубих работата си. Изгубих и голяма част от богатството си. Останаха ми един-два милиарда. С икономии може да се живее", казва той пред CNN's Пиърс Морган през 2012 г., цитиран от CNN.

Животът след CNN

След края на медийната си кариера Търнър се посвещава на каузи в глобален мащаб. Дарява 1 млрд. долара на ООН и основава United Nations Foundation. Съвместно с бившия сенатор Сам Нън учредява Nuclear Threat Initiative — организация срещу оръжията за масово унищожение.

Той е и един от най-едрите земевладелци в Северна Америка - притежава 2 млн. акра, разпределени в 28 имота. Отглежда най-голямото частно стадо бизони в света - около 51 000 глави, и играе ключова роля за завръщането на животното в американския Запад.

Дори създава анимационния герой Капитан Планета, за да обучава децата по въпросите на екологията.

През 2018 г. Търнър разкрива, че е диагностициран с деменция на телата на Леви - прогресивно мозъчно заболяване. В началото на 2025 г. е хоспитализиран с пневмония, след което се възстановява в рехабилитационен център.

Търнър оставя пет деца, 14 внуци и двама правнуци. И огромен принос в историята на телевизията и медиите.