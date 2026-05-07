Италианската банкова група UniCredit обяви подписването на предварително споразумение за продажба на част от руското си дъщерно дружество, пише The Moscow Times.

Купувачът е описан като "надежден частен инвеститор от Обединените арабски емирства (ОАЕ), който има дългогодишни връзки с местната институционална и бизнес общност". Страните предстои да финализират обвързващо споразумение.

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел се опитва да намери начин за излизане от Русия вече четири години, като последователно настоява за "справедлива цена" за руския бизнес.

Въпреки това, след 2022 г. руските власти въведоха значителни пречки пред западните компании, желаещи да се оттеглят. Особено трудно е положението на UniCredit и австрийската Raiffeisen Bank International, тъй като Москва се стреми да ги задържи заради възможността те да продължат да извършват трансгранични разплащания в западни валути.

Сделката сега предвижда отделянето на част от дейността на "Юникредит Банк" в нова самостоятелна структура, която ще остане собственост на UniCredit. Останалата част от бизнеса ще бъде продадена на купувача.

Италианците ще продължат да работят основно в сферата на международните разплащания в евро и щатски долари за западни и руски корпоративни клиенти, които не попадат под санкции. Според официалното съобщение, това ще създаде "две банкови институции с ясни стратегии и цели".

Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2027 г., при условие че бъдат подписани всички необходими документи, извършено е отделянето на съответния банков бизнес и получени регулаторни одобрения.

Към края на първото тримесечие на 2026 г. "Юникредит Банк" заема 22-ро място по размер на активите сред 100-те най-големи банки в Русия според класацията на агенция "Интерфакс".

Европейската централна банка (ЕЦБ) неколкократно е настоявала UniCredit да се оттегли от руския пазар, но групата оспорваше тези изисквания. В крайна сметка ЕЦБ постанови, че до 2025 г. UniCredit трябва да намали в Русия:

кредитния си портфейл до под 1 млрд. евро;

депозитния си портфейл до под 2 млрд. евро;

трансграничните си рискове - практически до нула;

трансграничните си плащания - до под 8,5 млрд. евро.

Според данни на "Интерфакс", към първото тримесечие на 2026 г. показателите на "Юникредит" са били:

кредитен портфейл - 0,5 млрд. евро;

депозитен портфейл - 0,5 млрд. евро;

трансгранични рискове - нулеви;

трансгранични плащания - под 5 млрд. евро.

Групата планираше да прекрати дейността си в сегмента на дребното банкиране в Русия още през първата половина на тази година, но към момента сайтът на банката все още предлага услуги за физически лица.