Медицинските услуги, плащани от собствения джоб на руснаците, струват общо 1,5-2 трилиона рубли годишно (до 25 милиарда долара), коментира за РИА Новости Евгений Уфимцев, ръководител на Всеруския съюз на застрахователите (ВУС).

"Според нашите оценки, общият обем на пазара на медицински услуги в Русия, включително разходите на всички нива - федерално, фондове за задължително медицинско осигуряване и лични разходи - е около 9-10 трилиона рубли годишно" (около 125 милиарда долара), каза Уфимцев. "Самите хора в качеството на пациенти, плащат около 1,5-2 трилиона рубли годишно за медицински услуги", уточни той.

Официалните пазарни данни обаче се различават донякъде от оценките на здравните застрахователи, тъй като някои услуги може да не са пряко свързани с медицинските услуги.

"Ако вземем официални данни, т.е. общият обем на пазара на медицински услуги в Русия, той е около 8,1 трилиона рубли. От тях малко повече от половината, около 4 трилиона рубли, се финансират чрез системата за задължително медицинско осигуряване. Останалата част са бюджетни разходи на всички нива и средства, които хората харчат сами", каза той.

Уфимцев припомни, че Русия прилага принципите на здравеопазването, основани на застраховки - работодателите плащат вноски в социалните фондове за своите служители, а оттам медицинските услуги се заплащат чрез застрахователни компании.

"Държавата отделя значителни средства за здравеопазване, а наличието на застраховател го прави по-ефективно. Застрахователните компании са заинтересовани да харчат парите икономично, но същевременно да гарантират, че хората ще оздравеят и ще получават необходимите им медицински услуги", каза ръководителят на Всеруския съюз на застрахователите.

Според него, едни от най-успешните модели за финансиране на здравеопазването в световен мащаб са изградени именно по този начин.