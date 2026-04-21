Европейската комисия (ЕК) предвижда да бъдат увеличени доста значително военните разходи в новия седемгодишен бюджет на ЕС за 2028-2034 г. - до 131 милиарда евро, в сравнение с 13 милиарда евро в предишния 7-годишен бюджет (за 2020-2027 г.).

Това обяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс по време на изслушване в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент.

"В предстоящите преговори за новия седемгодишен рамков бюджет на ЕС ви призовавам твърдо да защитите позициите си по отношение на отбраната и Космоса. Като имате предвид предизвикателствата, пред които сме изправени, никакви отстъпки или компромиси не са приемливи. 131 милиарда евро за военни разходи е абсолютният минимум", заяви Кубилюс, обръщайки се към евродепутатите.

Кубилюс призова страните от ЕС да започнат да произвеждат повече оръжия от Русия. Той също така заяви, че независимо от всички усилия на ЕС в това отношение, по производство на артилерийски снаряди и ракети, Русия сега изпреварва всички страни на ЕС, взети заедно.

В седемгодишният бюджетен план на ЕС за 2020-2027 г., на практика всъщност няма определено официално "перо" за военни разходи. Смята се, че това е последният седемгодишен "мирновременен" бюджет на ЕС, както мнозина в Брюксел сега го наричат.

Единственият извънбюджетен фонд - в изтичащия следващата година бюджет на ЕС - който предполагаше възможността за военни разходи, беше Европейският фонд за мир, чийто размер за периода беше (едва) 13 милиарда евро. Тези пари Брюксел използва през 2023 г. за закупуване на оръжие за Украйна през първите месеци на конфликта с Русия.

Военното производство на Русия

Русия произвежда два пъти повече артилерийски снаряди от всички страни от ЕС взети заедно, както и почти четири пъти повече крилати ракети от страните от Общността. Тези оценки представи европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс по време на изслушване в Европейския парламент.

"Русия все още произвежда повече оръжие от ЕС. Миналата година Русия е произвела 1100 крилати ракети, ЕС - 300. Балистичните ракети произведени от Русия през 2025 г. са 900, ЕС не е произвел нито една. Що се отнася до артилерийските снаряди, произведените от Русия за миналата година са 4 милиона, а тези от ЕС - 2 милиона, т.е. наполовина", обяви Кубилюс, добавяйки, че тези данни са "получени от открити източници".

Европейският комисар нарече посочените данни "сериозно предизвикателство" и изрази становище, че ЕС трябва да започне да произвежда повече оръжия от Русия, ако иска "ефективно да възпира" страната във военен аспект.