Компаниите от бързооборотния сектор избраха Kaufland България за "Най-добър международен ритейлър" в конкурса Progressive Awards 2026. Наградите се организират за осма поредна година от сп. "Progressive", а победителите бяха определени след вот между 12 500 секторни мениджъри. Обработката на резултатите е извършена от независимата компания за маркетингови проучвания IPSOS България. Наградата в тази категория се присъжда на компанията с най-голям принос към развитието и растежа на целия бързооборотен сектор в България.

"Зад това отличие стои трудът на близо 8000 служители и затова то е толкова ценно за нас. Отличието е признание за усилията на целия ни екип и за последователната ни работа в подкрепа на българските производители, клиентите и икономиката на страната. С него Kaufland затвърждава позицията си на водещ търговец, дългосрочен партньор на българския бизнес, както и ролята си на един от най-големите работодатели в България", каза Венцислав Алексов, ръководител отдел "Контрол нестокови фактури, дълготрайни активи и отчети" по време на церемонията.

Източник: Kaufland България

През 2026 год. Kaufland отбеляза 20 години на българския пазар, като за това време компанията е създала добавена стойност за близо 14 млрд. евро за българската икономика. За две десетилетия Kaufland е изплатил над 1 млрд. евро под формата на данъци и такси и близо 1 млрд. евро за заплати, което се превръща в реална подкрепа за бюджета на страната и за хиляди семейства.

Към днешна дата директният икономически принос на Kaufland възлиза на 2,2 млрд. евро годишно, а когато се отчете и ефектът върху доставчици, партньори и заетостта, общото въздействие върху икономиката надхвърля 4 млрд. евро.

Компанията се превърна в един от най-големите частни работодатели с близо 8000 служители през 2025 г. Всяко работно място в Kaufland България поддържа още 6 други в икономиката, като по този начин дейността на компанията допринася за близо 50 000 работни места в страната.

Kaufland е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 000 хранителни и нехранителни стоки у нас. Компанията отчита 30% годишен ръст на реализирана българска селскостопанска продукция в своите магазини, като само през 2025 г. осъществената продукция плодове и зеленчуци от български производители достига стойност от близо 81 млн. лв. По Програмата за договорно изкупуване на ритейлъра, която стартира през 2019 г., реализираната продукция за изминалата година е два пъти повече от годината на старта.