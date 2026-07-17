Акциите на Seven & i Holdings - собственикът на веригата 7-Eleven, поскъпнаха с до 3,6% в петък на Токийската борса, след като финансовото издание Nikkei съобщи, че компанията е близо до сделка за придобиване на дял в полския ритейлър Zabka Group.

Zabka е собственик на веригата магазини за бързо пазаруване Froo, която работи в съседна Румъния.

Потенциалната инвестиция би могла да достигне до няколко стотин милиарда йени, или няколко милиарда долара, посочва Nikkei. Сделката ще разшири присъствието на Seven & i в Източна Европа, извън основните ѝ пазари в Япония и Северна Америка, докато японският ритейлър под ръководството на изпълнителния директор Стивън Дейкъс търси нови двигатели на растеж.

Zabka Group е основана през 1998 г. и управлява над 10 000 франчайз магазина в Полша, а заедно с румънските обекти под марката Froo общият брой достига 13 063. Пазарната капитализация на групата е около 8 млрд. долара.

Акциите на компанията, листвана на Варшавската фондова борса от октомври 2024 г., скочиха с 10,9% в четвъртък, достигайки рекордно високо ниво.

Zabka навлезе на румънския пазар през юни 2024 г. под марката Froo и само за две години разгъна мрежа от 230 обекта. Дружеството Froo Retail România, което оперира веригата на франчайз принцип, отчете за 2025 г. нетни приходи от 273,1 млн. лева - спрямо едва 31,1 млн. лева в годината на старта. Ръстът от близо девет пъти се дължи основно на увеличението на броя магазини със 118 бройки, макар нетната маржа да остава отрицателна, около 60%.

За 2026 г. компанията планира отваряне на още 1300 обекта в Полша и Румъния, а темпото се очаква да се запази до 2028 г., когато веригата трябва да достигне 16 000 магазина на двата пазара. Освен веригите Zabka и Froo, групата притежава и дигитални услуги като доставчика на диетично хранене Maczfit, платформите Dietly и Jush!, както и Delio - услуга за електронна търговия с хранителни стоки.

За Seven & i потенциалната инвестиция би била завръщане към мащабни международни придобивания след период на относително затишие. През 2021 г. компанията купи бензиностанциите Speedway в САЩ за 21 млрд. долара, а през 2024 г. придоби пълната собственост върху 7-Eleven Australia.

Ритейлърът вече има обекти в три скандинавски държави и определя Европа като четвъртия стълб на растежа си, с амбиция да увеличи броя на магазините си по света от 87 000 на 100 000 до 2030 г.

Междувременно Seven & i е под натиск от инвеститори заради слаба доходност и искания да се съсредоточи върху основния си бизнес - магазините за бързо пазаруване. Миналата година компанията се съгласи да продаде супермаркетния си бизнес на инвестиционния фонд Bain Capital.

"За разлика от предишните ѝ придобивания, Zabka не се нуждае от преструктуриране. Макар засега да става дума само за покупка на акции, тя може да доведе до по-тесни връзки занапред", коментира Амир Анварзаде, анализатор в Asymmetric Advisors.

За момента замесените компании не коментират информацията на Nikkei.